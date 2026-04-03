Extinguido un incendio en el garaje de una vivienda en Mazcuerras

Extinguido un incendio en el garaje de una vivienda. - BOMBEROS DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido este jueves un incendio en el garaje de una vivienda en Villanueva de La Peña, en Mazcuerras.

Las llamas han afectado a la caldera y a diferentes enseres, ha informado el Cuerpo de Bomberos del Ejecutivo autonómico en su cuenta de X.

Tras extinguir el incendio, los bomberos han procedido a ventilar "la gran cantidad de humo generado" y han refrigerado los puntos calientes.

Por otro lado, los Bomberos del Gobierno han extinguido otro incendio en el tubo de la chimenea de una vivienda en Bareyo. En este caso, han resultado afectadas las viguetas cercanas a la chimenea y parte del tejado.