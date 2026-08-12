Extinguido el incendio en los pinares de Liencres

Bomberos forestales sofocan incendio en Los Pinares de Liencres - 112

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio registrado esta tarde en los pinares de Liencres, en Piélagos, ya está extinguido, ha informado el 112 Cantabria, que recibió el aviso del fuego en el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno regional pasadas las 14.30 horas.

Tras la llamada de alerta, movilizó al helicóptero del Ejecutivo, que ha realizado 22 descargas sobre las llamas con las que ha vertido 33.000 litros de agua.

También fueron movilizados efectivos de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, departamento que envió un director de extinción y cuatro cuadrillas de bomberos forestales.

Cerca de las 18.00 horas dos cuadrillas de bomberos forestales continuaban refrescando la zona afectada por el incendio, y sobre cuya extinción ha informado el 112 pasadas las 21.00 horas.

En las labores también han participado guardias civiles del dispositivo del eclipse solar, que prestaban servicio con motivo del evento en los puntos de observación de Piélagos.

Los agentes han intervenido "activamente" en las labores para sofocar el fuego, colaborando con bomberos forestales y medios del Gobierno de Cantabria. Hasta el lugar se han desplazado igualmente efectivos del SEPRONA, ha indicado la Guardia Civil, que ha precisado que el incendio ha afectado a casi una hectárea de matorral.