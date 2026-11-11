Extinguido un incendio de vegetación junto a un complejo industrial de Gajano - BOMBEROS DE SANTANDER
SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos de Santander y Camargo han sofocado anoche un incendio de vegetación que se ha originado junto a un complejo industrial de Gajano (Marina de Cudeyo), que no ha resultado afectado.
El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó a los citados cuerpos, así como a los bomberos forestales del servicio de Montes y a la Guardia Civil al recibir el aviso del incendio, que fue extinguido con rapidez.
Por otra parte, un vehículo ha quedado calcinado y otros dos afectados por un fuego que se ha producido esta noche en Villanueva de Villaescusa.
Los bomberos del Gobierno de Cantabria sofocaron las llamas y refrigeraron el perímetro. No obstante, un turismo ha quedado completamente calcinado y otros dos han resultado dañados.