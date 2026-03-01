Extinguido el incendio de una vivienda en Medio Cudeyo que no deja heridos - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria han extinguido esta noche un incendio declarado en una vivienda en San Vítores, en el municipio de Medio Cudeyo, que no ha dejado heridos, pero sí importantes daños materiales.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a los efectivos municipales y autonómicos del parque de Villacarriedo, los cuales acudieron para realizar las labores de apoyo. Además, también estuvieron en la intervención Policía Local, Guardia Civil y sanitarios de servicio 061.

Los bomberos consiguieron extinguir el incendio de la vivienda, unifamiliar y con un garaje anexo, que estaba totalmente desarrollado, quedando la casa muy afectada y un vehículo calcinado, según han informado los servicios de emergencia en su red social 'X'.