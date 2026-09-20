Los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en Cantabria crece un 10%

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SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en Cantabria han aumentado un 10% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta los 53.273, según datos Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

En concreto, hay 4.894 extranjeros más que con certificado o tarjeta en el periodo de abril a junio de este año que en este trimestre del anterior.

En comparación con el primer trimestre de 2026, el incremento ha sido del 2,1%, pues entonces se contabilizaron 52.147.

Además, hay 450 personas con acuerdo de retirada del certificado o la tarjeta, menos que en el primer trimestre (447) y que en el segundo trimestre de 2025 (484).

La mayoría, 20.668, tiene de 33 a 49 años, si bien hay 11.990 de 16 a 32 años y 10.890 de 50 a 64 años.

Entre las nacionalidades destacan Rumanía, con 9.806 personas, Colombia, con 5018, Ucrania con, 2.913 y Marruecos, con 2.571.