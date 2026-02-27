La Fábrica de Creación acoge el nuevo laboratorio de revelado analógico de uso gratuito

La Fábrica de Creación acoge el nuevo laboratorio de revelado analógico - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de la Fábrica de Creación del centro cívico Tabacalera acogen el nuevo laboratorio de revelado analógico que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santander, con el objetivo de fomentar la práctica artística, la investigación y la formación en fotografía analógica en blanco y negro.

Este nuevo recurso municipal nace con el objetivo de ofrecer gratuitamente a la ciudadanía un espacio de trabajo especializado para llevar a cabo procesos de revelado y ampliación fotográfica, promoviendo tanto el aprendizaje técnico como el uso responsable de los recursos compartidos.

Así, la Fábrica de Creación --espacio municipal concebido para dar visibilidad a proyectos de artes escénicas, plásticas y audiovisuales-- amplía su oferta con un laboratorio "completamente" equipado que permitirá a personas interesadas en la fotografía analógica desarrollar sus proyectos en un entorno "adecuado y acompañado". Para ello, una persona responsable del mismo estará disponible para orientar y ayudar a quienes hagan uso de las instalaciones.

Está equipado con ampliadoras fotográficas, marginadores, tanques de revelado de película con capacidad para dos espirales cada uno, bandejas para procesos químicos, pinzas de manipulación, termómetro, jarras de mezcla y probetas, así como una caja de luz para visionado de negativos.

Si bien el uso de este equipamiento será gratuito, los interesados deberán aportar los materiales consumibles necesarios para sus procesos, como químicos (revelador, baño de paro y fijador), carretes fotográficos y papel.

El acceso al laboratorio podrá solicitarse a partir del 1 de marzo a través de la web de La Fábrica de Creación (www.fabricadecreacion.com), completando el formulario de solicitud de espacios en el apartado de residencias. Además, para cualquier consulta, se ha habilitado el correo electrónico info@fabricadecreacion.com.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que, con la puesta en marcha de este laboratorio, se abren nuevas oportunidades para todas aquellas personas interesadas en la fotografía analógica, facilitando el acceso a herramientas que habitualmente son difíciles de encontrar.

"Este nuevo laboratorio de revelado se incorpora como un bien de uso público que refuerza y amplía la red de equipamientos culturales municipales, incrementando las posibilidades de creación y formación artística al servicio de todos los santanderinos", ha añadido.