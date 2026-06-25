Fangoria, Andy, Kiko Veneno, Huecco y LOSS0 Session, en la Semana Grande de la Batalla de Flores

El alcalde y concejal de Laredo presentan el cartel de la Semana Grande 2026 - AYUNTAMIENTO

LAREDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fangoria, Andy, Kiko Veneno, Huecco y LOS40 Session encabezan el cartel de la Semana Grande de Laredo de este año, que se celebrará del 24 al 30 de agosto, en torno a la 115 edición de la Batalla de Flores, que tendrá lugar el viernes 28 y que es Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Rock Day, la Orquesta Mondragón, Epika Macrodisco Show, Grupo Solo Saxo y un tributo a Manuel Carrasco completarán siete jornadas de música y fiesta, según el cartel, presentado este jueves por el Ayuntamiento.

La Alameda Miramar será el epicentro de la Semana Grande, que este 2026 cumple su tercera edición tras el "éxito" de las dos primeras, por la que pasaron más de 250.000 personas.

La programación comenzará con el chupinazo el lunes 24 a las 22.00 horas, seguido del concierto de Fangoria, el dúo de música electrónica formado por Alaska y Nacho Canut. El martes 25, a partir de la misma hora, los LOS40 Session ofrecerán la actuación de los DJs Óscar Martínez y Jesús Taltavull.

El miércoles 26, también a las diez de la noche, será el turno del Rock Day con los tributos a Leño-Rosendo, el Drogas y Platero y Tú. El jueves 27, víspera de la Batalla, Laredo vivirá la tradicional Noche Mágica, en la que vecinos y visitantes recorrerán las ubicaciones donde están las carrozas que desfilarán al día siguiente.

El viernes 28 será la Batalla de Flores, que en esta 115ª edición contará con la participación de catorce carrozas, diez en categoría A y cuatro en categoría B, todas ellas elaboradas por siete agrupaciones de carrocistas: Asociación Cultural Oruña, Asociación Cultural Grupo Alegoría, Asociación Cultural Come Golayu que lo ha hechu güela, Grupo Pejino, Asociación Mi Vida Loca, Asociación de Carrocistas El Cantu y Agrupa2.

Tras el desfile, la fiesta continuará con la Orquesta Mondragón. Después, a las 22.00 horas, Andy, del grupo Andy y Lucas, cantará sus éxitos más conocidos. Ya entrada la medianoche, los fuegos artificiales iluminarán el cielo de la villa. Pero la música continuará en el Parque de los Tres Pescadores con Épika Macrodisco Show, que cerrará la jornada.

El sábado 29, la música volverá a ser protagonista con los conciertos en la Alameda Miramar de Kiko Veneno, a las 20.30 horas, y Huecco, a las 22.00 horas, así como del Grupo Solo Saxo en el Parque de los Tres Pescadores.

Finalmente, el domingo 30 será el día para los más pequeños, con hinchables de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas en la Alameda Miramar. Por último, un tributo a Manuel Carrasco, a partir de las 20.00 horas en la Alameda Miramar, cerrará la Semana Grande.

"HEMOS CREADO ALGO ÚNICO QUE ANTES NO EXISTÍA"

El alcalde, Miguel González, se ha mostrado satisfecho por el éxito que están teniendo todas las Semanas Grandes organizadas desde el inicio de esta legislatura: "Hemos creado algo único que antes no existía. Para nosotros es todo un logro que no debe desaparecer. Hemos conseguido proyectar la Batalla de Flores, llenar de ambiente nuestro municipio, atraer visitantes y dinamizar la economía local durante siete días".

Por su parte, el concejal de Festejos, Alberto Alvarado, ha destacado que el compromiso del Ayuntamiento es "seguir mejorando cada año para que la Semana Grande y la Batalla de Flores continúen creciendo, ganando relevancia y llevando el nombre de Laredo cada vez más lejos".