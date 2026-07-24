Faro Santander abrirá sus puertas con la Colección Banco Santander y la Gelman de arte moderno mexicano

La obra de Frida Kahlo,' Diego en mi pensamiento' - FARO SANTANDER

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centro de arte Faro Santander abrirá sus puertas el próximo 8 de septiembre con la Colección Banco Santander y la Gelman de arte moderno mexicano.

Así, a 'El surrealismo sintomático: Leonora Carrington', se unirán dos grandes muestras. La primera de ellas recorre la historia del arte desde el Renacimiento hasta la creación contemporánea, a través de obras de Tiziano, el Greco, Rubens o Velázquez. Y la segunda contará con piezas de artistas de arte moderno mexicano como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo u Orozco.

En un comunicado, Faro Santander ha informado este viernes que dedicará su cuarta planta a la Colección Banco Santander, una muestra que es el resultado de más de 160 años de coleccionismo y que tendrá una presencia permanente y dinámica en la programación del centro.

La primera exposición se presentará bajo el título 'Obras Maestras de la Colección Banco Santander', comisariada por María Dolores Jiménez-Blanco, y reunirá a muchos de los grandes nombres de la historia del arte en un recorrido que despliega un relato que abraza casi cinco siglos, desde la tabla de Lucas Cranach el Viejo, 'La predicación de san Juan Bautista' (1537-1540) a la pintura 'Soñé que revelabas', de Juan Uslé (2018).

Se estructura en cuatro grandes ejes temáticos que comienzan con 'Historias sagradas', donde la espiritualidad y el misterio dialogan a través de obras de Tiziano, el Greco, Velázquez, Zurbarán, Chillida, Tàpies o Torner.

A continuación, 'Lugares y paisajes' invita a descubrir la naturaleza como escenario cultural, memoria e identidad, desde las vistas idealizadas de Canaletto y Beruete hasta las evocaciones abstractas de Chirino, Guerrero, Soledad Sevilla y Cristina Iglesias.

'Las cosas: bodegones y naturalezas muertas' será el tercer eje y mostrará la evolución del género desde el barroco hasta finales del XX con obras de artistas como Juan de Arellano, Luis Meléndez, Luis Gordillo y Miquel Barceló.

Y culminará con 'Retratos, tipos, figuras', que busca representar la evolución de la sociedad y del individuo con obras de Van Dyck, Giuseppe Bonito, Francisco de Goya, Sorolla, Miró, Millares, Equipo Crónica o Niki de Saint Phalle.

Por otra parte, la segunda muestra será 'México Moderno en la Colección Gelman Santander' que, comisariada por Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno de México, incluirá piezas de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gunther Gerzso y Francisco Toledo, además de un fondo fotográfico.

Esta colección, reunida a lo largo de cinco décadas (1941-1998) por Jacques y Natasha Gelman, llegará a Faro Santander para formar parte del programa inaugural y se podrá visitar hasta el 10 de enero de 2027.

La Colección Gelman constituye uno de los conjuntos más importantes del arte mexicano del siglo XX, y cuenta con los autorretratos de Frida Khalo como protagonistas.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

Además de las exposiciones, Faro Santander está desarrollando un amplio programa de actividades con el objetivo de ahondar en los contenidos, generar conocimiento y estrechar lazos con la comunidad.

'Obras Maestras de la Colección Banco Santander' incluirá un ciclo de diálogos semanales que traen al presente los temas de la muestra, con voces de distintas disciplinas. A ello se sumarán intervenciones performativas de artistas invitados a responder a la Colección, así como visitas comentadas y actividades familiares.

Mientras que la muestra 'México Moderno en la Colección Gelman Santander' vendrá acompañada de cine, música, charlas y visitas que desvelarán las historias que habitan sus obras, con momentos destacados en torno al Día de Muertos, una de las fiestas más queridas del calendario mexicano.

También se explorará el universo de 'El surrealismo sintomático: Leonora Carrington', de la mano de múltiples colaboradores locales, nacionales e internacionales. Entre ellos, un paseo sonoro por el Parque Doctor Morales, antiguo emplazamiento del sanatorio donde estuvo la artista; una pieza teatral sobre su internamiento en Santander; y una jornada inmersiva con voces académicas y artísticas.