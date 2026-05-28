Faro Santander exhibirá una obra inédita de Leonora Carrington pintada en la ciudad en 1940

Villa Pilar - FARO SANTANDER

Se trata de 'Villa Pilar', que se formará parte de una de las exposiciones inaugurales del centro y que ha permanecido décadas oculta SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

Faro Santander, el nuevo centro de arte con el que contará la ciudad, mostrará la obra inédita de la pintora, escritora y visionaria Leonora Carrington 'Villa Pilar' dentro de una de las exposiciones que podrá disfrutarse a partir del 8 de septiembre, 'Leonora Carrington: el surrealismo sintomático'.

Se trata de la primera muestra dedicada en exclusiva al trabajo artístico que realizó durante su hospitalización en el sanatorio del doctor Morales en Santander.

El centro de arte ha destacado que la exposición supone un hito gracias a la presentación pública, fruto del trabajo de investigación del equipo de Faro Santander, del óleo sobre lienzo conocido como 'Villa Pilar', que la artista dedicó y regaló a su médico al abandonar el sanatorio y que ha permanecido oculto durante décadas.

La pintura es propiedad de la familia Morales y ve ahora por primera vez la luz pública, permitiendo profundizar y enriquecer la comprensión de un período crucial en la trayectoria de Carrington.

Esta obra, que representa a cuatro criaturas antropomórficas características del imaginario de la artista, nunca había sido expuesta ni publicada anteriormente.

"La recuperación de 'Villa Pilar' no es solo un descubrimiento material, sino también una oportunidad para reivindicar una memoria artística y emocional que ha permanecido largamente velada", ha subrayado el director de Faro Santander, Daniel Vega.

Durante su estancia en Santander, Carrington concibe uno de los testimonios autobiográficos más sobrecogedores de la literatura del siglo XX, 'Memorias de abajo (Down Below, 1944)', y realiza una serie de dibujos y pinturas que condensan la intensidad de esa experiencia.

Coorganizada junto al Freud Museum de Londres, 'Leonora Carrington: el surrealismo sintomático' es la primera exposición en reunir algunos de los dibujos de sus cuadernos realizados durante su estancia en el sanatorio, hasta ahora dispersos.

Este periodo se inicia con la dramática huida de la artista desde la Francia ocupada por los nazis y su posterior hospitalización en el sanatorio del doctor Luis Morales en Santander.

Como parte de su tratamiento en dicha clínica, desde el 24 de agosto de 1940 y hasta el 1 de enero de 1941, el personal médico animó a Carrington a dibujar para "organizar su pensamiento y explicarse ante él". La artista también trabajó de manera independiente en sus cuadernos de bocetos, realizando numerosos dibujos a lápiz y dos óleos: 'Down Below' y el conocido como 'Villa Pilar'.

"Estas obras fueron producidas bajo circunstancias completamente distintas a cualquiera otra que Carrington hubiera experimentado jamás en su vida", ha señalado la comisaria de la exposición, Vanessa Boni.

'Villa Pilar' es un óleo sobre lienzo que representa, sobre un fondo verdoso y con paisaje de volcanes, a cuatro criaturas: el caballo libre -eterno símbolo del alter ego de Leonora- junto con la hiena rebelde, el pavo real -símbolo de la inmortalidad y la resurrección- y el perro blanco guardián".

La obra se expondrá junto al emblemático lienzo 'Down Below', que representa en los terrenos del sanatorio a varios residentes convertidos en criaturas híbridas de humano y animal, un cuadro que fue dedicado y regalado por la artista en 1941 en Madrid al diplomático mexicano Renato Leduc, quien la ayudó para que pudiera escapar a Nueva York. Será la primera vez que se expongan los dos cuadros juntos en la propia ciudad donde Leonora Carrington los creó.

"No se trata únicamente de acoger la obra de una de las más importantes artistas surrealistas, sino de reconocer y revisar un capítulo de su biografía profundamente enraizado en la ciudad de Santander. Que dicha aspiración encuentre ahora su cauce y se concrete, además, en el marco de nuestra primera colaboración internacional, no hace sino reforzar el carácter fundacional de esta propuesta para Faro Santander", ha recalcado Vega.

Carrington se refirió a este período de su vida como "down below" ("allá abajo"), describiéndolo como una experiencia semejante a "estar muerta". Su evocación del sanatorio como un inframundo mítico constituye una metáfora guía para la exposición. Entre los aspectos más destacados incluidos en ella se encuentran antigüedades de Freud, que él coleccionó y exhibió en su estudio, el corazón del psicoanálisis mundial, y que representan deidades del inframundo egipcio, entre ellas Osiris, rey de los muertos, y Anubis, el guía de las almas en el más allá, mitad hombre y mitad chacal.

La exposición incorpora además un espacio participativo que invita al público a explorar los sistemas simbólicos que vertebraron la obra de Leonora Carrington: el ocultismo, la alquimia y, de manera singular, el tarot. En 1955, Leonora Carrington diseñó su propio mazo, un universo visual que recodificaba los arquetipos esotéricos desde una mirada surreal y profundamente femenina.

Faro Santander activa ese legado a través de talleres de lectura e interpretación y sesiones de creación colectiva que convierten el tarot en herramienta de exploración.

La obra conocida como 'Villa Pilar' se publicará por primera vez en el catálogo de la exposición 'El surrealismo sintomático. Leonora Carrington'. Entre los nuevos ensayos se incluye un capítulo en el que el psiquiatra e historiador del arte Salomon Grimberg recuerda conversaciones con el doctor Morales. Reflexionando sobre su encuentro con Carrington, examina la importancia artística del conjunto de obras Down Below, junto con reproducciones de alta calidad de las pinturas de Santander, dibujos de sus cuadernos de bocetos y materiales relacionados. El catálogo original podrá adquirirse en la tienda del centro a partir del 8 de septiembre.

Leonora Carrington (1917-2011) fue una escritora y pintora surrealista nacida en Reino Unido y nacionalizada mexicana. Criada en el seno de una familia adinerada en Lancashire (Inglaterra), rechazó las convenciones sociales de la alta sociedad en la que creció y se mudó a París en 1937 para forjar una carrera como artista. Allí comenzó a desarrollar su práctica dentro del lenguaje surrealista, con una voz artística propia y distintiva que fusionaba la mitología, la alquimia y lo oculto con una imaginación profundamente feminista y rebelde.

Desde el principio, Carrington emergió como una artista comprometida con las cuestiones de identidad, especialmente la identidad femenina, buscando formas de representar la vasta "otredad" del yo. Su debut surrealista, con la pintura 'Autorretrato' (La posada del caballo del alba), c. 1937-38, junto con sus primeros cuentos publicados en francés en 1938 y 1939, constituyó un desafío ante las nociones tradicionales sobre el papel de las mujeres en la sociedad británica y la paradójica posición de ser una mujer artista dentro del movimiento surrealista.

Las criaturas antropomórficas, las figuras enmascaradas y el simbolismo alquímico definieron las primeras obras de Carrington, producidas durante la Segunda Guerra Mundial y en sus años posteriores inmediatos. Tras un período de crisis psicológica, hospitalización en España y exilio en Nueva York, Carrington emigró a México en 1942, donde pasó el resto de sus días. Este traslado marcó una fase transformadora en su vida y obra.

Faro Santander es un nuevo proyecto cultural impulsado por Fundación Banco Santander, con el objetivo de convertirse en un espacio de referencia donde arte, cultura y tecnología se encuentren en un entorno abierto y accesible a todos los públicos.