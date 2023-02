Felipe Piña apela a la unión de los santanderinos y defiende que "los mejores años" de la ciudad "están por venir"

Revilla presenta al candidato del PRC a la Alcaldía de Santander y vaticina que habrá un "alcalde regionalista" en la capital



SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El recién proclamado candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña, ha apelado hoy a la unión de todos los santanderinos "que no se resignan" y ha defendido que "los mejores años" de la ciudad "están por venir".

Así se ha expresado durante su presentación oficial que ha tenido lugar en la Estación Marítima, donde ha reivindicado "con fuerza" el papel de Santander como la capital de Cantabria y donde ha subrayado que la única manera de que la ciudad vuelva a ser el "motor" y el "eje principal" de la acción productiva, económica, cultural y social de la región es "hacerlo juntos". "La unión es imprescindible para el Santander que propongo", ha señalado.

Durante su intervención, Piña ha lamentado que son "demasiados años oyendo a hablar de la ciudad en términos de pérdidas": población, comercios, calidad de vida o limpieza, que han llevado a que se convierta "en lo que no es: un Santander apático, en blanco y negro, encerrado en sí mismo". "Me niego a ver a Santander a través de ese cristal envejecido", ha añadido.

No obstante, ha abogado por pensar en "clave de futuro" para dejar de escuchar hablar de lo que fue Santander y empezar a hablar de lo que va a ser a partir del 28 de mayo. Un objetivo para el que, según sus palabras, "hay que ser mucho más ambicioso" y para el que se necesita un equipo que "crea en la ciudad" y se ponga "a su servicio" y al de "todos los santanderinos".

De esta manera, ha afirmado que Santander "tiene todo" para ser una ciudad "de sobresaliente" donde, sin embargo, "se ha renunciado a lo grande y no se está cumpliendo con lo pequeño".

En este sentido, ha destacado que "ni uno" de los grandes proyectos que tiene en marcha Santander están liderados por el Ayuntamiento y, entre ellos, ha mencionado la protonterapia para Valdecilla; la transformación del frente-ciudad; la ampliación del PCTCAN con 155.000 metros cuadrados para generar empleo, innovación y ciencia; la construcción de una sede "digna" para el Museo de Prehistoria tras un inversión de 55 millones o que Santander haya sido elegida para desarrollar un Plan de Sostenibilidad Turística en el litoral norte de la ciudad con cuatro millones de euros.

"Estoy seguro de que no hay un solo santanderino que no esté de acuerdo con que Santander se merece todo y que es capaz de conseguirlo", ha afirmado, indicando que este es uno de los motivos por los que ha decidido "dar el paso", porque "no sirve de nada" criticar "si no estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para cambiarlo".

Piña también ha asegurado que se presenta con las "ganas" y la "ilusión" necesarias para ser alcalde y acepta "orgulloso" e "ilusionado" encabezar un proyecto "que es de muchos que estuvieron antes" y de "muchos que vendrán", un proyecto "a disposición" de los santanderinos para que sea "el de todo Santander".

Así, ha anunciado que durante las próximas semanas trasladará a toda la ciudad sus "propuestas transformadoras", pensadas para conseguir un Santander "más productivo, mejor conectado, más cómodo, más limpio y más acogedor".

Iniciativas "concretas y realistas" para revitalizar los barrios, conseguir una ciudad más accesible, dotar a todos los santanderinos con buenos equipamientos y servicios para su día a día, así como políticas de vivienda que permitan a los jóvenes quedarse en la ciudad.

Para finalizar, ha agradecido la presencia de las distintas asociaciones de vecinos, comerciantes, profesionales, clubes deportivos y representantes de la cultura que han acudido a la cita, y ha incidido en que a partir de hoy llamará "a todas las puertas y a todos los teléfonos para llegar al 28 de mayo con la mejor propuesta posible, la que construyamos entre todos y para todos".

Por su parte, el secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha felicitado al secretario general del partido en Santander, José María Fuentes-Pila, por la elección de Piña como "un revulsivo" para propiciar un cambio de la mano de una persona con la capacidad suficiente para "ilusionar a todos los ciudadanos".

Revilla ha vaticinado que tras las elecciones de mayo habrá "un alcalde regionalista" en la capital que "se llama Felipe Piña", destaca el PRC en un comunicado.

A juicio de Revilla, esta es la "guinda" para un partido que tiene 44 alcaldes en la región y que ahora aspira a tener "el pez gordo, la capital".

Para conseguirlo, ha avisado al nuevo candidato sobre el "reto" que tiene por rebatir la "falsedad" de "que Santander no es regionalista".

"Sí, se puede ganar, porque ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer", ha subrayado el líder regionalista recordando la victoria del PRC en las últimas elecciones autonómicas, con 27.000 votos en la capital.