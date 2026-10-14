La Feria equina de Polaciones reúne a 300 animales de 15 ganaderías de la zona

Feria equina de Polaciones. - GOBEIRNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria equina de Polaciones se ha celebrado este miércoles en el recinto de La Campera de El Hoyal, en la localidad de Puente Pumar, una cita que ha reunido a 300 animales, de los cuales 200 eran yeguas adultas, con sus crías, pertenecientes a 15 ganaderías de la zona.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, que ha acudido a la feria acompañada del alcalde de Polaciones, Vicente Gómez, y del alcalde de Tudanca, Mario González, ha podido comprobar la calidad de los animales allí reunidos.

El alcalde de Polaciones ha explicado a la consejera que todas las yeguas asistentes reciben del Consistorio una 'zumba', como agradecimiento por su participación en la cita.

Para Susinos, esta feria supone una cita destacada para los ganaderos de la zona y, en especial, para los de este tipo de ganado, ya que año tras año reúne más número de ejemplares y de gran calidad, lo que pone de manifiesto la "buena salud" de la cabaña equina.

La concentración equina, que ha arrancado a las 10.00 horas y se ha prolongado hasta las 14.00 horas, ha contado con una gran afluencia de visitantes y de profesionales de todos los puntos de Cantabria, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.