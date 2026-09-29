La Feria de Ganado de Puentenansa reúne 1.400 animales de 20 municipios

Feria De Ganado De San Miguel. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, han asistido este martes a la tradicional Feria de Ganado de Puentenansa, en el municipio de Rionansa, que ha contado con 1.400 animales (600 caballos, 400 ovejas y 400 cabras) procedentes de 20 municipios.

La presente edición ha estado marcada por la ausencia de ganado vacuno debido a las restricciones sanitarias derivadas de la dermatosis nodular contagiosa, ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

A pesar de ello, Susinos y Agüeros han puesto en valor el esfuerzo realizado por los ganaderos participantes y han mostrado su "confianza" en que la normalidad pueda recuperarse cuanto antes.

Ambos han destacado la importancia de este tipo de encuentros como "un escaparate excepcional para mostrar la relevancia del sector ganadero cántabro" y han reiterado "el compromiso" del Ejecutivo regional con el sector primario y con el mantenimiento de aquellas iniciativas que contribuyen a impulsar la actividad ganadera y el desarrollo de los municipios rurales.

Además, han subrayado el papel de la feria como "punto de encuentro fundamental para el mundo rural", capaz de combinar la actividad económica vinculada a la ganadería con la promoción de la cultura popular y el patrimonio de los pueblos de Cantabria.

Junto a la exposición ganadera, el programa ha incluido un mercado de productos artesanos y tradicionales, los concursos de tortas, cebillas y trovas, una exposición de trabajos artesanales realizados por creadores locales, exhibiciones relacionadas con el mundo ganadero y la entrega de premios a los participantes.

Los consejeros han recorrido los distintos espacios del recinto ferial y han agradecido el esfuerzo de todas las personas, asociaciones y entidades que han hecho posible la organización de la cita, ya consolidada dentro de las fiestas de San Miguel.

OTRA ACTIVIDADES

Entre las actividades previstas para la tarde figuran talleres, una demostración de arrastre con caballos, un espectáculo de doma ecuestre y el Festival de la Canción Popular, que contará con las actuaciones de Güeyos de la Montaña, acompañados por Vicente Prado 'El Pravianu', y Nando Agüeros, antes del fin de fiesta amenizado por DJ Cardeo.

El programa festivo concluirá el próximo 1 de octubre con la celebración de la Final XI CINA San Miguel 2026 de bolos, que tendrá lugar en la bolera de Cosío.

A la feria también han asistido otras autoridades como el alcalde de Rionansa, José Miguel Gómez, y varios concejales; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, además de regidores de otros municipios.