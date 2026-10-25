La Feria de Ganado de Ruente congrega a más de 330 reses procedentes de 24 explotaciones

Feria de Ganado de Ruente - GOBIERNO DE CANTABRIA

RUENTE 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tradicional Feria de Ganado de Ruente ha reunido este domingo a 338 reses, presentadas por 24 explotaciones procedentes del propio municipio, Cabuérniga, Mazcuerras, Los Tojos, Reocín, Cabezón de la Sal, Udías, Tudanca, Reinosa, Santa María de Cayón, Ramales de la Victoria y Miengo.

En concreto, se han dado cita 251 ejemplares de ganado equino, 69 de ovino y 18 de caprino en un evento que ha contado con la asistencia de numerosos visitantes que también han pasado por el mercado anual agroalimentario y de artesanía.

A la cita han acudido la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos; el director general del área, Alfredo Álvarez; el alcalde del municipio, Jaime Díaz; y otros regidores de la comarca.

Durante su recorrido por el recinto ferial, la consejera ha saludado a los participantes y ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la ganadería en Cantabria y la importancia de mantener vivas las ferias tradicionales como espacios de encuentro profesional y social.

La representación ganadera estuvo integrada por 24 explotaciones, de las que 21 participaron en la muestra de ganado caballar y tres en la de ganado ovino y caprino, lo que consolida una vez más esta cita como uno de los encuentros ganaderos más destacados del calendario otoñal de la comarca, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

Junto a la exposición de ganado, el municipio también ha llevado a cabo su mercado anual, con cerca de 60 puestos de productos agroalimentarios y artesanía, entre otros, y ha promovido la actividad económica, comercial y turística del valle.

Por último, la consejera ha agradecido el esfuerzo de los profesionales, así como la labor desarrollada por el Ayuntamiento de Ruente para mantener una feria que constituye una referencia para la comarca y para el conjunto de Cantabria.