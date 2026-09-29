La Feria de los Mayores volverá del 22 al 24 de octubre al Palacio de Exposiciones con la actuación de Hermanos Cosío

Gómez del Río presenta en rueda de prensa la Feria de los Mayores - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de los Mayores de Cantabria volverá del 22 al 24 de octubre al Palacio de Exposiciones de Santander que, en su tercera edición, contará con más de 70 estand de empresas dedicadas a la salud y los servicios a los mayores; además de actividades, charlas, talleres, tiendas de ropa y la actuación del grupo Hermanos Cosío y de Alfonso Blanco.

Bajo el lema 'Atajemos la soledad', el evento tendrá acceso gratuito y horario continuo de 11.00 a 20.00 horas.

La cita pretende convertirse de nuevo en "un gran centro de ocio y de relación social" para conectar a las personas, así como para promover un envejecimiento activo y saludable como un proceso que busca optimizar la salud física, mental y social para mejorar la calidad de vida del colectivo.

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha informado de los detalles de esta Feria que el año pasado reunió a cerca de 8.000 asistentes.

Según ha detallado, el evento, financiado con fondos europeos Next Generation, además de las citadas empresas contará con la participación del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, la Escuela Cántabra de Salud y diversos departamentos de las consejerías del Gobierno.

Igualmente, en esta edición se contará con la colaboración de la Policía Nacional y su sección canina, que cada día ofrecerá charlas sobre ciberseguridad, y el sábado 24 las personas que lo deseen tendrán la posibilidad de renovar el DNI o el pasaporte.

Por su parte, el Grupo Roca de la Guardia Civil hablará cada uno de los tres días sobre seguridad en el mundo rural.

Por otra parte, se desarrollará una charla sobre prevención del ictus a cargo de un experto.

Actividades organizadas por el Centro Botín, la Fundación Real Racing Club, AMPROS y empresas dedicadas a los servicios, la salud, los viajes y el envejecimiento activo completan el programa, en el que destacan áreas gratuitas de estética personal, peluquería, manicura, pedicura, maquillaje y dos mesas de tarot.

Por su parte, los talleres incluyen actividades variadas como la cocina con la abuela, fisioterapia, risoterapia, musicoterapia, talleres florales, terapia con perros o asesoramiento financiero.

El entretenimiento es uno de los pilares fundamentales de la cita, para lo que tiene un variado programa con actuaciones musicales, zona de baile, bingo gratuito, dos desfiles de moda y charlas de interés para las personas mayores.

El día inaugural, el jueves 22, por la tarde, está prevista la actuación de los Hermanos Cosío, y el viernes 23 será el turno de Alfonso Blanco.

COMBATIR LA SOLEDAD NO DESEADA

Gómez del Río ha subrayado que la pretensión del Ejecutivo con esta Feria es que durante tres días las personas mayores de Cantabria principalmente, y toda la sociedad en general, "sean conscientes de la necesidad de combatir la soledad no deseada, mantener contactos sociales y lograr apoyo social".

Al respecto, ha destacado que este objetivo se vincula "especialmente" a las personas que residen en municipios en riesgo de despoblamiento, en los que los contacto sociales "son más efímeros y los apoyos sociales más complicados de mantener".

Además, ha señalado la necesidad de seguir sensibilizando a la sociedad sobre la existencia de "un problema social" como la soledad no deseada, "que puede afectar a cualquier persona, a la salud y al bienestar, y acarrea enormes costes sociales, laborales y sanitarios".

En este sentido, la titular de Inclusión Social ha recordado que el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los mayores de Cantabria ha sido "uno de los objetivos fundamentales de la Consejería", y ha puesto en valor la creación hace dos años del Consejo de las Personas Mayores como órgano consultivo para asesorar al Gobierno autonómico en el diseño de políticas públicas.

Asimismo, ha destacado la contribución de la Estrategia de las Personas Mayores, "que sienta las bases para abordar las políticas más eficientes para el bienestar de nuestros mayores".

En la presentación de la tercera edición, la consejera ha expresado el deseo de mejorar los datos del pasado año de la Feria de Mayores, por la que pasaron cerca de 8.000 personas durante los tres días de su celebración.

Finalmente, ha agradecido al Ayuntamiento de Santander y a las entidades públicas, privadas y especializadas en el abordaje de la soledad no deseada y del envejecimiento activo y saludable su colaboración en esta nueva edición.