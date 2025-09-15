Fernández (PRC) muestra "total respeto" tras la detención del hijo de la alcaldesa de Bezana por ataque a sede del PSOE

Apela al papel y "responsabilidad" de las administraciones por "inculcar respeto a los derechos de todos"

SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata autonómica del PRC y diputada, Paula Fernández, ha expresado su "total respeto" al ser cuestionada por la detención del hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, la 'popular' Carmen Pérez, por su presunta implicación en el ataque cometido el pasado abril a la sede del PSOE de Cantabria.

A preguntas de la prensa en Hoz de Marrón (Ampuero), donde Fernández ha acudido este lunes a los actos de la Bien Aparecida, la regionalista no ha profundizado más allá en este asunto concreto.

En cambio, sí ha aprovechado para subrayar el papel de las administraciones a la hora de concienciar e "inculcar el respeto".

"Creo que tenemos mucho que decir los que estamos dentro de las administraciones para poder inculcar el respeto a los derechos de todos. Y creo que hay que hacer un acto de contrición todos para saber hacia dónde va esta sociedad y la responsabilidad que tenemos las administraciones y los políticos en concienciación a todos los jóvenes y a todos los cántabros, en este caso", ha afirmado.