Ferrer asegura que el FIS nace a través de la UIMP para romper el bloqueo diplomático del franquismo en Europa

Captura de pantalla de la conferencia del historiador Jesús Ferrer sobre el Festival Internacional de Santander - UIMP

SANTANDER 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El historiador Jesús Ferrer ha asegurado que el Festival Internacional de Santander nació en 1951, a través de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), para romper el bloquo diplomático que vivía el franquismo en Europa.

Durante la conferencia 'El nacimiento del Festival Internacional de Santander (FIS) desde la UIMP', en la propia Menéndez Pelayo, el historiador cántabro ha señalado que la UIMP fue clave para el nacimiento de este festival.

Y es que, pese a que oficialmente el FIS consta del año 1951, su orígen, según Ferrer, viene del 1932, porque fue la entonces Universidad Internacional, hoy UIMP, "quien tuvo la idea de crear el festival".

Así ha matizado que el gran antecedente del FIS fueron las fiestas universitarias de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en donde, por ejemplo, estuvo en el 44 la Filarmónica de Berlín, la cual no ha vuelto a Santander.

En ese sentido, Ferrer ha afirmado que, a partir de ahí, Santander se comenzó a convertir "en un centro turístico y un lugar de veraneo para cultos".

Por otra parte, ha explicado que los primeros días del FIS fueron el 16, 17, 18 y 19 de agosto de 1951 en tres escenarios diferentes de la ciudad: el Teatro Coliseum, la Residencia Monte Corbán y el Auditorium del Sardinero, donde acudieron "miles de personas".

Tras ello, en el 54, se creó el Plan Nacional de Festivales de España para enseñar al mundo la cultura nacional y el programa lo encabezó el FIS, porque a Santander llegaban estudiantes y docentes de todo el mundo, los cuales se iban "con una imagen maravillosa del país".