El Festival de Cine de Santander entrega sus Faros a Ruiz de Azúa y Elena Anaya y estrena hoy 'La patria de los helados'

Elena Anaya recoge el Faro Verde del Festival de Cine de Santander - FCS

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Santander ha entregado en la tarde-noche de este sábado en el Centro Botín sus galardones Faro de Honor Calos Saura a la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa, en reconocimiento a su consolidada trayectoria cinematográfica y su influencia sobre las nuevas generaciones de creadores; y el Faro Verde a la actriz Elena Anaya, por su compromiso con la protección del entorno natural.

La cita continúa este domingo, jornada en la que la Filmoteca de Cantabria Mario Camus acogerá el estreno absoluto del documental 'La patria de los helados', que cuenta la historia de los helados pasiegos. También contará con la participación de la cineasta Isabel Coixet.

"El cine puede ser una invitación para mantener conversaciones que pueden ser incómodas. Abrazo a los que abren conversaciones que pueden surgir de las películas", ha declarado Ruiz de Azúa.

Se ha dirigido al público para agradecer este reconocimiento y compartir estas palabras que recogen, según ha dicho, uno de los aprendizajes más valiosos de estos últimos años en los que ha triunfado con 'Cinco Lobitos' su galardonado primer largometraje, con la serie 'Querer' y, recientemente, con la película 'Los domingos', preseleccionada para representar a España en los Oscar 2027.

Por su parte, Elena Anaya, ha recibido la distinción por su "entrega" para luchar por los valores en los que cree y ha afirmado que recibe este Faro Verde con "un enorme sentimiento de responsabilidad".

Ha incidido en el poder transformador del arte para "despertar" conciencias y ha apelado a "esa conciencia colectiva" para cuidar del planeta.

Antes de recoger el Faro de Honor Carlos Saura, Alauda Ruiz de Azúa ha participado, junto con la productora cántabra Marisa Fernández Armenteros, en una nueva sesión de los Diálogos entre cineastas.

Juntas han repasado su trayectoria conjunta, desde 'Cinco Lobitos' hasta 'Los domingos'.

ESTRENO ABSOLUTO DE LA PATRIA DE LOS HELADOS

El Festival continúa este domingo. A las 17.00 horas se proyectarán, en el auditorio del Centro Botín, los cortometrajes seleccionados dentro de la sección competitiva Pantalla Verde y, a continuación, se anunciarán los nombres de los premiados.

También entregará dos Faros Verdes: uno al trabajo elegido por el jurado y otro al más votado por el público entro los ocho cortometrajes que optan al premio.

Y a las 17.30 horas, la Filmoteca de Cantabria Mario Camus acogerá el estreno absoluto del documental 'La patria de los heladeros', de Maite Vitoria Daneris, quien presentará la película y participará en un coloquio posterior acompañada por Xavier Gómez, productor.

Es un largometraje documental creativo de 92 minutos que reconstruye la historia de cientos de familias de los Valles Pasiegos que, desde comienzos del siglo XX, emigraron a Francia para desarrollar el oficio del helado.

A esa misma hora, dentro de la sección Orígenes, en los cines Embajadores, Isabel Coixet presentará 'Cosas que nunca te dije', su ópera prima, estrenada en 1996 y convertida en una obra fundamental para comprender los orígenes del universo cinematográfico de la directora. Se proyectará una copia restaurada por la Filmoteca de Catalunya.

Dentro de la Sección Oficial Cantabria Infinita, a las 20.00 horas en los cines Embajadores, Víctor García León presentará su película 'Altas capacidades' y posteriormente participará en un coloquio con los asistentes.

Los cines Embajadores también acogerán el estreno absoluto de la serie 'In Vitro', del director, guionista y dramaturgo cántabro Marc Crehuet, protagonizada por Bruna Cusí y David Verdaguer. Se proyectará el primer capítulo, a las 20.30 horas.

También a las 20.30 horas, dentro de la retrospectiva que el Festival está dedicando en esta edición a Juan Antonio Bayona, en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus se proyectará 'Lo imposible'. Media hora antes, en el cine Los Ángeles se podrá ver 'La Sociedad de la nieve'.

Por último, 'Nunkui' es el nombre de la película de Verenice Benítez que está programada a las 21.00 horas en el auditorio del Centro Botín, dentro de la Sección Oficial Óperas Primas, ha indicado la organización en nota de prensa.

Toda la programación está disponible en la página web https://festivalcinesantander.com/, así como la venta de entradas.