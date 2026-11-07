El festival circense 'En la cuerda floja' vuelve el sábado 14 al Palacio con destacados artistas internacionales

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SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'En la cuerda floja' del Café de las Artes vuelve el próximo sábado 14 de noviembre al Palacio de Festivales de Cantabria con 'Tarde de circo', donde se darán cita algunos de los artistas más destacados del panorama circense internacional.

Lo harán a partir de las 18.00 horas sobre el escenario de la Sala Argenta con un espectáculo recomendado a partir de 4 años y con una duración de 75 minutos sin descanso.

La 'Tarde de Circo' llega como una gran celebración del circo contemporáneo, donde se unen el riesgo, el humor, la emoción y la belleza.

Presentada por 'La Churry', una de las grandes referencias del clown actual, la gala adentrará al público en un universo donde todo es posible y está lleno de sorpresas.

En la cita estarán el virtuoso Luichi Leal con un número de diábolo; la compañía D'Click que desplegará toda la fuerza y la espectacularidad del mástil chino; Bragacadavra con una original combinación de acrobacia, humor y creatividad, y Ana Albitar quien elevará la emoción con una delicada actuación en cuerda aérea. Además, Felipe Nardiello estará con su hipnótico espectáculo de rueda Cyr.