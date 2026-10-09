El festival de Fanzines y Autoedición 'Caricias' regresa a Santander del 6 al 8 de noviembre con 77 artistas

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá del 6 al 8 de noviembre la II edición de 'Caricias', el Festival de Fanzines y Autoedición, que regresa a La Fábrica de Creación con una propuesta que reunirá a 77 artistas y una amplia programación de talleres, charlas y actividades para todas las edades.

El festival, apoyado por el Ayuntamiento de Santander a través de su línea de ayudas al fomento de la cultura, amplía su programación a tres jornadas con nuevas propuestas destinadas a acercar la creación independiente a la ciudadanía.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, y la directora del festival, Sandra García Bueno, han dado a conocer los detalles de esta segunda edición, que sitúa a Santander como punto de encuentro para artistas, ilustradores, editores y aficionados al mundo del fanzine y la cultura 'Do It Yourself' (hazlo tú mismo).

La responsable municipal ha puesto de manifiesto la capacidad del festival para establecer conexiones entre el talento local y artistas de otras comunidades y países, así como su apuesta por la formación, la participación y la colaboración entre instituciones culturales.

Por su parte, Sandra García Bueno ha destacado que esta nueva cita supone "un paso importante en la consolidación de 'Caricias' como espacio de encuentro para la comunidad de la autoedición, donde compartir proyectos, descubrir nuevas voces y generar vínculos".

La feria de autoedición volverá a ser el epicentro del festival y reunirá en La Fábrica de Creación a un total de 77 artistas, de los que 26 proceden de Cantabria, 47 de otras comunidades autónomas, dos de Portugal, uno de Eslovenia y uno de Berlín.

La cita permitirá al público conocer de primera mano proyectos de ilustración, cómic, publicaciones independientes y otras propuestas vinculadas a la creación gráfica y editorial.

Entre los artistas invitados destacan Olaya Pedralbes, vocalista de Axolotes Mexicanos; la ilustradora Raisa Álava, que ha trabajado para instituciones y marcas como Artium Museoa, El Corte Inglés o Tour de France; la cántabra Can Lejárraga, cofundadora de Ediciones JeJe; Theo Corral, seleccionado para una residencia de cómic en Angoulême en 2027; Emma Roulette, colaboradora de publicaciones como The New Yorker y The Washington Post; y la editorial Libros Walden, entre otros participantes.

La imagen de esta segunda edición ha sido realizada conjuntamente por los artistas Astor Barnes y Can Lejárraga.

CHARLA INAUGURAL, FANZINOTECA Y SEIS TALLERES

Entre las principales novedades destaca la incorporación de una jornada inaugural el viernes 6, organizada en colaboración con la Biblioteca Central de Cantabria. El encuentro contará con la participación de las autoras Andrea Galaxina, de Santander, y Paula Guerrero, de Bilbao, que presentarán sus últimos trabajos editoriales.

La jornada servirá también para inaugurar la Fanzinoteca de la Biblioteca Central de Cantabria, un proyecto desarrollado en colaboración con el festival que cuenta ya con más de 170 ejemplares donados por participantes de la primera edición y ciudadanos. Este nuevo fondo, catalogado e indexado por la bibliotecaria responsable de la Comicteca, Sonia Ruiz-Illintxeta, estará disponible para su consulta pública y gratuita, contribuyendo a la conservación y difusión de este tipo de publicaciones independientes.

La programación formativa constituye otro de los grandes atractivos con seis talleres para profesionales de la ilustración, el ámbito editorial, público general, adolescentes y niños.

Entre las propuestas destaca el taller intensivo de diario personal ilustrado que impartirá Theo Corral, conocido artísticamente como Theo Malorde, dirigido a un máximo de doce jóvenes de entre 15 y 18 años.

También se desarrollará el taller 'Bitsy Box: Fanzine-videojuego', impartido por Heloise Arce, que permitirá a los participantes crear pequeños videojuegos interactivos sin necesidad de conocimientos previos de programación.

La ilustradora Raisa Álava ofrecerá otro dedicado a la creación profesional de carteles, mientras que Cristina Arce propondrá una actividad centrada en la búsqueda de símbolos personales como herramienta de expresión artística.

Por su parte, el estudio creativo La Pera Ediciones impartirá un taller de maquetación para medios impresos, destinado a profesionales de la microedición y el fanzine, con herramientas y soluciones prácticas para desarrollar proyectos editoriales.

La programación se completará con 'El juego de las formas', un taller infantil a cargo de la artista cántabra Indiana Caba, en el que los más pequeños podrán experimentar con fragmentos de papel para crear sus propias ilustraciones y elaborar un pequeño fanzine.

MÚSICA EN DIRECTO Y ACTIVIDADES GRATUITAS

La feria abrirá sus puertas el sábado 7, de 12.00 a 21.00 horas, en horario continuado, y el domingo 8, de 11.00 a 16.30 horas.

La programación musical incluirá también un concierto de la artista portuguesa Teresa Castro con su banda 'Calcutá'.

Todas las actividades serán gratuitas y los horarios concretos de los talleres, sesiones musicales y conciertos se irán anunciando durante las próximas semanas a través del perfil de Instagram del festival, @cariciasfestival.