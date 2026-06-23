Las fiestas de San Pedro de Guarnizo tendrán música, tradición y actividades para toda la familia

ASTILLERO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha presentado este martes la programación de las Fiestas de San Pedro 2026 de Guarnizo, que contendrán música, tradición y propuestas para todos los públicos.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que durante los días 25, 26, 28 y 29 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un programa que, además, reunirá deporte, actividades infantiles, gastronomía y los actos religiosos más representativos en honor al patrón de Guarnizo.

El alcalde pedáneo de Guarnizo, Alejandro Hoz, ha detallado que la programación comenzará el jueves 25 con las semifinales y finales de las categorías benjamín y alevín del XXXVII Concurso de San Pedro, a las 16.00 y 18.00 horas, respectivamente.

El viernes 26 de junio continuará la actividad deportiva con las semifinales y finales de categoría femenina escolar, a partir de las 16.00 horas, y de categoría femenina cadete, desde las 18.00 horas.

Las fiestas retomarán su programación el domingo 28 de junio con la apertura del bar a las 16.00 horas y, a partir de las 17.00, los niños y podrán disfrutar de hinchables gratuitos durante cuatro horas.

La tarde incluirá también, a las 17.30 horas, el partido de bolos de la Liga de División de Honor Santander entre P.B. Los Remedios-Grupo Teiba y P.B. Club Bansander. Posteriormente, a las 20.00 horas se celebrará una parrillada y, desde las 20.30 horas, Muslera acogerá una romería amenizada por el Grupo Salados.

El lunes 29 de junio, día grande de San Pedro, concentrará algunos de los momentos más emblemáticos de las fiestas, ya que la jornada arrancará a las 9.00 horas con el tradicional chupinazo y continuará, a las 11.00 horas, con la semifinal y final de categoría cadete del XXXVII Concurso de San Pedro.

A las 12.00 horas se celebrará la misa patronal en la parroquia de Nuestra Señora de Muslera, cantada por el Coro Polifónico Voz del Pueblo.

Al término de la celebración, la imagen de San Pedro saldrá en procesión acompañada por la Escuela de Folclore Municipal La Barquía y, al finalizar, a las 13.45 horas, los vecinos disfrutarán de una sesión de blanqueo y degustación de jamón ibérico.

Por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar la semifinal y final de categoría infantil, al tiempo que regresarán los hinchables gratuitos para los más pequeños durante cuatro horas.

Ya las 19:00 horas se ofrecerá una merienda de salchichas para los más jóvenes y, a las 20.00 horas, se celebrará el tradicional reparto de callos de San Pedro para los mayores.

La música y el baile tomarán el relevo a partir de las 20.30 horas con una gran romería amenizada por la Orquesta Syra y la noche continuará con una chocolatada a las 22.30 horas, y un espectáculo de fuegos artificiales a las 22.45 horas, antes de retomar la romería.