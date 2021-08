El FIS ofrece este domingo un concierto de Conductus Ensemble en San Vicente de la Barquera

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de Santa María de los Ángeles, en San Vicente de la Barquera, acoge este domingo, 15 de agosto, a las 21.00 horas, un concierto del ciclo Marcos Históricos del Festival Internacional de Santander (FIS), en el que la agrupación Conductus Ensemble abordará tres cantatas de Johann Sebastian Bach.

Las cerca de 200 cantatas que han llegado hasta la actualidad son uno de los universos musicales "más complejos y ricos" que se conservan, ha indicado la organización en nota de prensa.

Escritas en su mayoría para interpretarse en el marco de las celebraciones litúrgicas de Santo Tomás de Leipzig, cada cantata es un comentario musical a las lecturas bíblicas del día correspondiente.

En el concierto de este domingo, bautizado como 'Bach in ogni tempo', sonará la 'Cantata BWV 61 Nun komm der Heiden Heiland', escrita para el primer domingo de Adviento; la 'Cantata BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen' (selección), escrita para el quinto domingo después de la Trinidad y para todo tiempo ('in ogni tempo') y la 'Cantata BWV 4 Christ lag in Todesbanden', escrita para el primer domingo de Pascua.

Conductus Ensemble es una formación vocal e instrumental fundada en el año 2002. Desde entonces ha ofrecido más de 150 conciertos en salas como el Auditorio Nacional de Madrid, el Palacio Euskalduna de Bilbao o el Auditorio Kursaal de San Sebastián; en festivales internacionales como el Festival Internacional Toulouse les Orgues, la Quincena Musical Donostiarra, la Semana de Música Religiosa de Cuenca; y en ciclos como el de la Fundación Kursaal, el del Auditorio Riojaforum o el de la Universidad Complutense del Auditorio Nacional, entre otros.

Bajo la dirección de Andoni Sierra, Conductus Ensemble contará para la actuación de este domingo con la presencia de la soprano Jone Martínez de Sopela, el contratenor Gabriel Díaz, el tenor Ariel Hernández y el bajo-barítono José María García Aréjula.

Andoni Sierra formó parte desde 1988 del Orfeón Donostiarra, agrupación en la que cantó como barítono durante 12 años, una etapa en la que cantó junto a las mejores orquestas del mundo y vio trabajar a los más grandes directores de orquesta del panorama internacional.

La experiencia despertó su interés por la dirección de coros y orquestas, hasta que en 1998 funda los conjuntos Fiat Musica y Capilla Ad Litteram, agrupaciones con las que trabaja diversas obras del repertorio barroco italiano y alemán. Cuatro años después, ambas agrupaciones se funden para convertirse en la Asociación Musical Conductus Ensemble.