La Fiscalía no pedirá cautelares para el detenido por la muerte del aficionado del Racing

Llegada del coche policial con el detenido - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria no solicitará ningún tipo de medida cautelar contra el hombre detenido como presunto agresor del aficionado del Racing de Santander fallecido este sábado en la capital cántabra antes del partido contra el Albacete Balompié tras una discusión.

Así lo han informado fuentes de este órgano judicial a Europa Press, que han explicado que no parece que la acción del detenido haya sido "agresiva o violenta", y que han calificado los hechos que acabaron con la muerte de este aficionado como "muy desgraciados".

Y es que, según las primeras investigaciones, durante la agresión el aficionado racinguista cayó al suelo y se golpeó en la cabeza con una alcantarilla que sobresale del pavimento, lo que provocó el fatal desenlace.

En un primer momento, hasta la llegada de la ambulancia, el hombre, Mariano Gutiérrez, de 52 años, fue asistido por dos personas en el lugar, donde se encontraba el presunto agresor, que fue detenido.

El presunto agresor trabajó en el club manchego como coordinador del Área de Metodología y fue segundo entrenador del Atlético Albacete.

El hombre, J.V., ha pasado esta mañana a disposición del juez de la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Santander, de guardia en el momento de los hechos, una vez que la Policía Nacional ha puesto el atestado a disposición judicial.

El presunto agresor, que vive en Santander, llevaba en el momento de la agresión una camiseta del Albacete, club donde trabajó entre 2022 y 2024.

Concretamente, desde inicios de 2022 fue segundo entrenador del Atlético Albacete, filial del primer equipo, durante la etapa como técnico de Chus Fernández, una labor que desde agosto de ese mismo año compatibilizó con la de coordinador del área de Metodología en el Albacete Balompié.

Además, anteriormente ha sido entrenador de clubes cántabros como el Bansander, EDM Polanco, CD Bezana y el CD del Marina Sport. Y ha militado como jugador en el CF Velarde y en la UM Escobedo.

Racing y Albacete disputaban ese sábado un partido en los Campos de Sport de El Sardinero a las 16.15 horas, poco antes de que se produjeran los hechos.

El 091 de la Policía Nacional recibió una alerta, sobre las 16.00 horas, que informaba de una agresión en la calle Simón Cabarga de Santander, a donde desplazó dotaciones, que localizaron en la plaza del mismo nombre a dos hombres que estaban asistiendo a otro, de mediana edad, que estaba tumbado en la calle y con una herida sangrante en la cabeza.

Poco después, los servicios sanitarios prestaron una primera asistencia en el lugar al herido, que posteriormente fue trasladado a Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde falleció posteriormente.

La Policía Nacional localizó y detuvo en el lugar al presunto agresor, que trasladó a sus dependencias, e inició una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el suceso se produjo tras una discusión entre ambos, vecinos de Santander.

La víctima era un aficionado del Racing y el detenido vestía una camiseta del Albacete, de lo que se ha dado cuenta a la Oficina Nacional de Deportes.