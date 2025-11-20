La Fiscalía denuncia al alcalde popular de Liendo y a su antecesor del PRC por irregularidades contables

Archivo - Ayuntamiento de Liendo. - AYUNTAMIENTO DE LIENDO - Archivo

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Liendo, Juan Alberto Rozas (PP), y a su antecesor en el cargo, el regionalista Javier Villanueva, por irregularidades contables en el periodo comprendido entre julio de 2022 y noviembre de 2024, que, indiciariamente y de forma provisional, podrían ser constitutivas de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

También el ministerio fiscal ha denunciado por estos hechos a la exinterventora municipal y a un otra trabajadora municipal.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales tras haberlo adelantado El Diario Montañés.

El PSOE denunció ante la Fiscalía el pasado 13 de junio las presuntas "irregularidades" en el Ayuntamiento de Liendo advertidas en informes por el secretario-interventor municipal por si fueran constitutivas de posibles delitos.

En un informe del secretario-interventor municipal relativo a la liquidación del presupuesto de 2024 del Ayuntamiento --gobernado hasta entonces por un bipartito PP-PRC que los regionalistas rompieron el 12 de junio-- apuntaba a la existencia de distintas "irregularidades" e "incumplimientos" en el control, seguimiento y contabilización de gastos y también en otros ámbitos, como las contrataciones.

Según indicó el PSOE cuando llevó estos hechos a la Fiscalía, según el informe, "no solo existen irregularidades, sino que además las mismas estarían afectando a la integridad presupuestaria y de tesorería, pudiéndose generar menoscabos por alcance del Ayuntamiento sobre los cuales se deberá investigar".

Y es que, según detallaron los socialistas, el informe revelaba "quebrantos de tesorería" derivados, entre otros, de los gastos observados en una tarjeta de débito por más de 600 euros y por "adelantar compromisos de pago en base a subvenciones cuya documentación no se va a poder cumplimentar".

PRC y PP ESPERAN LO QUE DETERMINE LA JUSTICIA

Han sido cuestionados este jueves por este asunto la diputada del PRC y candidata a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, y el portavoz parlamentario del PP y coordinador general del partido, Juan José Alonso.

Según han indicado ambos, antes de adoptar cualquier medida contra ellos desde el partido creen que hay que esperar hasta ver cómo se va desarrollando el proceso judicial.

Fernández ha indicado que la postura del PRC en estos casos es la "máxima colaboración" con la justicia y voluntad de que en este tipo de cuestiones "se llegue hasta el final".

"En este momento el asunto está 'sub iudice' y nosotros ahora mismo tenemos que esperar a ver lo que resuelven los tribunales", ha indicado.

Por su parte, Alonso ha afirmado que el PP "respeta los procedimientos y los tiempos judiciales" y, cuando se determine lo sucedido, el partido "tomará las decisiones oportunas".