Archivo - Vista aérea del Hospital Santa Clotilde de Santander - HOSPITAL SANTA CLOTILDE - Archivo

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria ha incoado diligencias de investigación a raíz de la denuncia por supuestas derivaciones de pacientes del Servicio Cántabro de Salud (SCS) al Hospital Santa Clotilde, interpuesta por Podemos ante el ministerio público.

El candidato del partido morado al Congreso de los Diputados por esta región, Pablo Gómez, ha informado de la apertura de las citadas pesquisas este miércoles en declaraciones a los medios a las puertas del complejo judicial Las Salesas de Santander.

Según ha explicado a los periodistas, la Fiscalía les notificó ayer, martes, la incoación de las diligencias de investigación preprocesal, para el "esclarecimiento de los hechos" denunciados, según apunta en su resolución la fiscal encargada del caso, y que tal y como ha trasladado Gómez está a la espera de la documentación solicitada al Gobierno autonómico para continuar las actuaciones.

La decisión del ministerio público deriva del paso dado hace dos meses por Podemos, que denunció un correo interno filtrado a la prensa según el cual aquellos pacientes que no aceptaran ir a Santa Clotilde perderían su cita en el SCS.

La formación trasladó a la Fiscalía informaciones publicadas en los medios relacionadas con esa comunicación interna del organismo sanitario público, distribuida entre profesionales encargados de gestionar las citaciones, en la que se indicaba que los pacientes que rechazasen realizarse pruebas diagnósticas en Santa Clotilde debían ser informados de que se entendía que renunciaban a ellas y que se procedería a su anulación.

El SCS admitió la existencia de esta comunicación pero calificó su contenido de erróneo e igualmente atribuyó su difusión a un error de un profesional. Así, el consejero de Salud, César Pascual (PP), negó que se hubieran dado órdenes para sacar de las listas de espera a los pacientes que se opusieran a ser atendidos en Santa Clotilde.

Pese a ello, Podemos pidió al ministerio fiscal que investigara "la existencia, origen, distribución y eventual aplicación" de la supuesta comunicación, así como posibles consecuencias sobre pacientes incluidos en las listas de espera. Y aunque el partido solicitó la documentación por vía de Transparencia, consideró pertinente -dada la demora de estos trámites- que la Fiscalía se la requiriera directamente al SCS.

TRANSPARENCIA ANTE UN ERROR O UNA ESTRATEGIA.

Con la decisión adoptada ahora por la fiscal, Gómez espera que "se investigue" y "haya transparencia", pues si bien el Ejecutivo esgrimió que el citado correo interno había sido "un error", a los morados les "preocupa" y les "choca" que en el mismo "se habla de una reunión previa".

"Queremos que la fiscal investigue y determine si es una estrategia o realmente es un error. Nosotros creemos que no es ningún error", ha indicado el candidato cántabro de Podemos al Congreso. "Creemos que (el Gobierno) tiene muy claro su objetivo, que es un desarrollo de la sanidad privada a costa de la sanidad pública, a costa de lo de todos", ha añadido.

CONVENIO SANTA CLOTILDE.

En relación con Santa Clotilde, Podemos también denunció el convenio singular suscrito entre el SCS y este centro sanitario y posibles irregularidades en la tramitación, aprobación y posterior modificación del mismo. Pero aunque abrió diligencias, la Fiscalía archivó la investigación, al entender que "no se cumplen con los requisitos de tipo penal alguno", sino que se trata de "discrepancias sobre cuestiones de carácter administrativo".

Mientras, se mantiene abierta la investigación del Tribunal de Cuentas sobre el convenio, que entró en vigor el 1 de enero de este año, con un compromiso económico estimado de entre 254 y 320 millones de euros y una duración de 16 a 20 años.