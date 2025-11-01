La Fiscalía solicita cuatro años para dos acusados de traficar con droga en Castro

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de prisión de cuatro años para dos acusados de traficar con droga en Castro Urdiales.

Según el escrito del ministerio fiscal, en una entrada y registro en el domicilio de los acusados en Castro, que se llevó a cabo en el marco de otras diligencias judiciales, los agentes encontraron cocaína, cannabis, cuatro balanzas de precisión, sustancia de corte y adulteración y bolsitas de plástico para la preparación de monodosis.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, por lo que solicita una pena para cada uno de ellos de cuatro años de prisión y 2.000 euros de multa.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso este martes, 4 de noviembre, a las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.