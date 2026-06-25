Fito y Fitipaldis y María José Llergo protagonizarán la programación de otoño del Palacio de Festivales

Archivo - El grupo musical Fito & Fitipaldis durante un concierto en el Movistar Arena - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ha avanzado este jueves dos de los recitales, el de Fito & Fitipaldis y María José Llergo, que conformarán la nueva programación que ofrecerá al público en otoño.

En un comunicado, la organización ha explicado que las entradas saldrá a la venta el miércoles, 30 de junio, a las 12.00 horas, tanto en taquilla como a través de la página web del palacio.

Ha detallado que la nueva gira de Fito y Fitipaldis, 'Aullidos tour. Teatros y auditorios 2026-2027', llegará a Santander los días 20 y 21 de noviembre, enmarcada dentro de la nueva programación del Palacio de Festivales que comenzará en septiembre.

Después de completar una de las giras más multitudinarias de su carrera, regresan a los escenarios con un calendario de conciertos que llevará a la banda a un formato más cercano, en el que el público podrá disfrutar de algunas canciones de su último disco, 'El monte de los aullidos', además de los clásicos de su repertorio interpretados con un matiz diferente.

El otro de los espectáculos es la actuación de María José Llergo, una de las artistas españolas "con mayor proyección del momento" que cantará en Cantabria por primera vez y presentará su último trabajo, 'El juego'.

La artista, que tiene una voz personal y una propuesta que conecta la raíz flamenca con sonidos contemporáneos, llegará a Santander el 7 de noviembre.