Fomento adjudica la redacción del aparcamiento subterráneo de Santoña por 356.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha adjudicado la redacción del proyecto del aparcamiento subterráneo de Santoña y la reurbanización del entorno de la calle Sor María del Carmen por 356.335 euros a la empresa WSP Spain, que dispondrá de un plazo de siete meses para redactarlo.

El titular del área, Roberto Media, ha explicado que el proyecto persigue un doble objetivo. Por un lado, aliviar la falta de aparcamiento en el municipio y, por otro, generar en su superficie un nuevo espacio urbano al aire libre para el disfrute de residentes y visitantes, ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El consejero ha destacado la ubicación "estratégica" de esta futura instalación, junto a una de las principales entradas a Santoña, la CA-141, y a pocos metros del Ayuntamiento, la estación de autobuses, instalaciones deportivas municipales o centros educativos, utilizados diariamente por sus vecinos.

DETALLES

La infraestructura subterránea ocupará una superficie de 6.654 metros cuadrados, en los que se generarán 229 plazas de aparcamiento para coches y 21 para motos.

En su superficie, se urbanizará un espacio abierto y flexible de 11.392 metros cuadrados que se integrará en la trama urbana de Santoña, con accesos amplios, pasos peatonales sobreelevados y conectividad directa con el transporte público.

El planteamiento contempla la ejecución de una marquesina que cubra el núcleo de comunicaciones que da acceso al aparcamiento, creando un espacio de sombra y cobijo, que servirá además como porche de entrada al CEIP Macías Picavea.

Pensando también en los flujos dependientes del colegio, se proyecta un vial de uso restringido, al servicio del propio centro, habilitable a las horas de entrada de los alumnos.

En el lado de la calle donde se sitúa el polideportivo, se reserva un espacio para estacionamiento de autobuses del servicio de transporte de los escolares.

También se plantean zonas verdes para dar continuidad al corredor de la calle Manzanedo. Por otro lado, el diseño incorpora áreas de juegos infantiles con pavimentos seguros y mobiliario adaptado para fomentar la socialización y el uso intergeneracional del espacio.