Fomento adjudica a Tektia la cubrición del parque infantil de la alameda Manuel Llano de Laredo por más de medio millón

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha adjudicado a la empresa Global Tektia S.L. el proyecto de cubrición de un parque infantil en Laredo, ubicado en la alameda Manuel Llano, con un presupuesto de 511.732 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Las obras consisten en la ejecución de una cubierta a dos aguas de estructura metálica compuesta por siete pórticos, proyectada en policarbonato compacto de distintos colores. Ocupará una superficie de 874,95 metros cuadrados.

Este cierre también se colocará en los laterales coincidiendo con los arriostramientos estructurales y a modo de faldones a una altura de cuatro metros en el resto de los laterales este y oeste.

En nota de prensa, el titular del área, Roberto Media, ha explicado que la actuación tiene por objeto la construcción de una cubierta en el espacio infantil existente en dicha alameda y al que se accede directamente desde la acera de la Avenida de España, en el núcleo urbano de la villa.

Ha destacado que se trata de una actuación "de vital importancia" para optimizar el uso de esta instalación durante todos los días del año y no depender, como hasta ahora, de las "complicadas" condiciones meteorológicas de la zona, donde se suelen registrar fuertes vientos y numerosas precipitaciones.

Además, el consejero ha puesto en valor que esta obra "demuestra el compromiso" del Ejecutivo con todos los ayuntamientos cántabros, "colaborando y apoyando a las entidades locales a mejorar los servicios que ofrecen a sus vecinos y, por tanto, a mejorar su calidad de vida".