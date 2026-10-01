Fomento destina 1,5 millones a 34 actuaciones para rehabilitar edificios públicos y crear 11 viviendas públicas

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SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves la resolución provisional de la concesión de subvenciones a ayuntamientos y juntas vecinales destinadas a financiar inversiones en edificios de titularidad pública municipal, destinadas tanto al uso general como a su incorporación al parque público de vivienda en alquiler, a la que destina 1,5 millones de euros.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha anunciado que esta nueva orden de ayudas permitirá ejecutar 34 actuaciones en edificios públicos de toda Cantabria, incluyendo 11 proyectos que permitirán recuperar y transformar inmuebles de titularidad pública para destinarlos a vivienda pública en alquiler asequible.

En concreto, la convocatoria, dirigida a ayuntamientos y juntas vecinales, permitirá acometer obras de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética, accesibilidad, conservación y recuperación de inmuebles públicos, fortaleciendo la red de equipamientos y servicios de los que disponen los municipios cántabros.

Media ha destacado que estas ayudas representan "una muestra clara de la apuesta de este Gobierno por los municipios de Cantabria, especialmente por aquellos que cuentan con menos recursos para afrontar inversiones necesarias en su patrimonio público".

"Creemos en una política útil, que ayuda a los ayuntamientos y juntas vecinales a resolver problemas reales y a mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Estas actuaciones permiten conservar edificios públicos, prestar mejores servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo en nuestros pueblos", ha destacado.

11 NUEVAS VIVIENDAS PÚBLICAS

Entre las actuaciones financiadas, once proyectos están directamente relacionados con la creación, rehabilitación o mejora de viviendas públicas destinadas al alquiler social, de modo que contribuyan a incrementar la oferta residencial disponible en el medio rural mediante la recuperación de inmuebles públicos actualmente infrautilizados o en desuso.

El consejero ha subrayado que esta línea de ayudas constituye una "herramienta estratégica" dentro de la política de vivienda del Ejecutivo autonómico, al permitir aprovechar el patrimonio público existente para generar una oferta residencial asequible sin necesidad de consumir nuevo suelo.

"La mejor forma de facilitar el acceso a una vivienda es aumentar la oferta. Frente a quienes apuestan por la intervención y las restricciones que han fracasado allí donde se han aplicado, este Gobierno trabaja para incorporar nuevas viviendas al mercado, recuperar patrimonio público y generar oportunidades en todo el territorio", ha defendido.

Asimismo, Media ha insistido en que estas actuaciones tienen un impacto que va más allá de la mera rehabilitación de edificios, ya que contribuyen a fijar población, atraer nuevos residentes y dinamizar la actividad económica y social de las zonas rurales.

Además, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura continuará impulsando nuevas actuaciones encaminadas a recuperar y poner en valor edificios públicos para destinarlos a vivienda pública en alquiler.

En este sentido, Media ha señalado el triple objetivo de este programa que facilita una solución habitacional a familias que desean desarrollar su proyecto de vida en el medio rural y que encuentran dificultades para acceder a una vivienda; a dinamizar económicamente a los pueblos, y a recuperar y poner en uso edificios públicos que durante años han permanecido infrautilizados o sin una función definida, devolviéndolos al servicio de los ciudadanos.

En su opinión, la rehabilitación del patrimonio público constituye una de las herramientas más eficaces para ampliar la oferta residencial en Cantabria, especialmente en aquellos municipios donde existe demanda de vivienda y escasez de oferta disponible. "Es una forma eficiente de gestionar los recursos públicos y, al mismo tiempo, de fortalecer la cohesión territorial y el futuro de nuestros pueblos", ha afirmado.

BUENOS RESULTADOS DE LA ANTERIOR CONVOCATORIA

Además, el consejero ha destacado que las primeras actuaciones financiadas mediante convocatorias anteriores ya están dando resultados concretos sobre el terreno. En este sentido, ha anunciado que en los próximos días se celebrará el sorteo de las viviendas públicas en alquiler surgidas de la rehabilitación de edificios recuperados gracias a esta línea de ayudas, lo que permitirá que nuevas familias accedan a una vivienda asequible en el medio rural.

La convocatoria de este año ha registrado 74 solicitudes procedentes de 55 municipios, lo que pone de manifiesto el interés de las entidades locales por una iniciativa que combina la mejora del patrimonio público con la generación de nuevas oportunidades residenciales y de desarrollo rural.

Por último, el consejero ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con políticas centradas en incrementar la oferta de vivienda y apoyar a las entidades locales. "Frente a quienes plantean soluciones basadas en la imposición, las restricciones o el enfrentamiento entre propietarios e inquilinos, este Gobierno apuesta por crear vivienda, rehabilitar patrimonio público y generar oportunidades. Cada actuación de este programa demuestra que es posible ampliar la oferta residencial, revitalizar nuestros municipios y mejorar la calidad de vida de los cántabros mediante políticas útiles, eficaces y pegadas a la realidad", ha reiterado.