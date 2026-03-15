Fomento invertirá más de un millón en la construcción de una senda peatonal en Las Rozas de Valdearroyo

Roberto Media recibe al alcalde de Las Rozas de Valdearroyo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento invertirá cerca de 1,2 millones de euros en la construcción de la senda peatonal que unirá las localidades de Villanueva y Bimón, en el municipio de Las Rozas de Valdearroyo y en el límite con la provincia de Burgos.

Esta nueva infraestructura discurrirá en paralelo a la carretera autonómica CA-703 y al embalse del Ebro, y se espera que sea licitada "de forma inmediata".

Así se lo ha anunciado el consejero del área, Roberto Media, al alcalde, Raúl Calderón, en un encuentro institucional que han mantenido recientemente y del que ha informado el Gobierno en nota de prensa.

Media ha explicado que esta actuación permitirá completar la conexión peatonal entre las distintas localidades del municipio, dando continuidad a la senda existente entre Arroyo y Bimón, y con ello se facilitarán los desplazamientos a pie entre ambos núcleos.

Asimismo, ha subrayado que esta senda se convertirá en un nuevo espacio de paseo y disfrute del entorno natural en el que se ubica, junto al pantano del Ebro.

Por su parte, el regidor ha destacado la importancia de esta actuación que mejorará la seguridad de vecinos y visitantes, al habilitar un itinerario específico para peatones en un tramo que hasta ahora carecía de él.

AMPLIACIÓN DEL PLAN REINOSA

Durante el encuentro, el consejero ha informado a Calderón de los avances de los tres proyectos constructivos para llevar a cabo la ampliación del Plan Reinosa.

De este modo, ha señalado que todas las actuaciones estarán licitadas y en ejecución a lo largo de la presente legislatura y contemplan la sustitución de cerca de 60 kilómetros de tuberías, con una inversión autonómica próxima a los 6 millones de euros.

Ha detallado que los trabajos permitirán solucionar los actuales problemas de abastecimiento de agua que padecen cerca de una treintena de localidades de los municipios de Las Rozas de Valdearroyo, Hermandad de Campoo de Suso y Campoo de Enmedio.

Además, el titular de Fomento ha explicado que el primer proyecto, que contempla la renovación de la tubería entre el depósito de Reinosa y el de Bolmir, "está a punto de adjudicarse" y contará con una inversión autonómica cercana a los 800.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

La segunda actuación, que recoge la ampliación del Plan hacia el sureste, cuenta con un presupuesto de 4,4 millones de euros y el proyecto, ya redactado, saldrá a licitación próximamente.

Por último, y con un presupuesto de 2,5 millones de euros, se llevará a cabo el proyecto de abastecimiento de agua en alta a todas las localidades del municipio de Las Rozas de Valdearroyo. Una actuación que se licitará también en este año 2026 y que tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

"Estamos cumpliendo los plazos para solucionar de forma definitiva los graves problemas de abastecimiento que desde hace años llevan sufriendo los vecinos de estas zonas, pese a su proximidad al embalse del Ebro", ha afirmado Media, quien ha subrayado además que con estas actuaciones el Ejecutivo cumple el compromiso adquirido con esta comarca.

Por último, ha indicado que Las Rozas de Valdearroyo recibirá una subvención de 150.000 euros, con cargo al Plan de Inversiones Municipales, con la que el municipio financiará un proyecto de rehabilitación y cambio de un edificio de uso residencial a almacén.