Fomento invierte 105.000 euros en mejora de infraestructuras y seguridad vial en Santillana del Mar

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, inaugura diversas obras realizadas por su departamento en la zona de Santillana del Mar - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha invertido cerca de 105.000 euros en diversas actuaciones destinadas a la mejora de las infraestructuras y seguridad vial en el municipio de Santillana del Mar.

El titular del área, Roberto Media, ha supervisado los trabajos ejecutados por su departamento, entre los que destacan la rehabilitación de la cubierta y la fachada del centro social de Mijares, con una inversión autonómica de 48.009 euros, así como las actuaciones de mejora de la seguridad vial en la carretera CA-131 a su paso por Viveda, que han consistido en la instalación de un nuevo semáforo y la ejecución de un paso de peatones, con un presupuesto de 56.932 euros.

En relación con las obras en el centro social de Mijares, Media ha recordado que esta intervención ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Dirección General de Vivienda al Ayuntamiento de Santillana del Mar para la rehabilitación de edificios públicos.

Acompañado por la alcaldesa del municipio, Sara Izquierdo, el titular de Fomento también ha visitado los trabajos ejecutados en Viveda, que han dado respuesta a una demanda de su Junta Vecinal y que permitirán que los vecinos de la zona puedan transitar con seguridad por este entorno.

En concreto, se ha instalado un paso de peatones con semáforo a la altura de varias urbanizaciones en el extremo occidental de esta localidad, de modo que se garantiza cruzar de forma segura entre estos grupos de viviendas, así como acceder a la parada de autobús existente.

El proyecto se ha completado con la ejecución de un nuevo tramo de acera de unos 100 metros de longitud en una zona donde no existía un paso peatonal.

Por su parte, la regidora municipal ha destacado la importancia de la rehabilitación del centro social de Mijares, un espacio "donde se hace pueblo" y que es utilizado habitualmente por los vecinos para la celebración de actividades y encuentros.

Izquierdo ha señalado que el inmueble presentaba un notable deterioro, con problemas estructurales y de seguridad, y ha explicado que esta actuación se ha completado con trabajos ejecutados por el Consistorio para la adecuación y mejora de las instalaciones deportivas y del parque infantil existentes junto al edificio.

VIALES

Por último, el consejero ha recordado que Santillana contará con una subvención autonómica de 264.383 euros, dentro del Plan de Inversiones Municipales, para ejecutar varios proyectos de ampliación y acondicionamiento de viales, cuya inversión total asciende a 330.478 euros.

Según ha explicado, por un lado, se actuará en un vial en el núcleo de Vispieres, donde se procederá al retranqueo de muros existentes y a la construcción de una nueva acera peatonal. Asimismo, se aprovechará esta actuación para la canalización de servicios, además de la mejora puntual del firme en aquellos tramos donde sea necesario.

Por otro lado, se incluye la rehabilitación de diversos viales municipales, con una superficie aproximada de 9.550 metros, en las localidades de La Tejera, Santillana, Camplengo, Yuso y Queveda.

Junto al consejero y la alcaldesa, han participado en la visita el director general de Vivienda, Carlos Montes; el presidente de la junta Vecinal de Mijares, Fidel González; la presidenta de la Junta Vecinal de Viveda, María Luz Muñoz; así como otros miembros de la Corporación, ha informado el Gobierno.