Fomento licita por 180.826 euros la mejora del drenaje de la CA-142 a su paso por el barrio Navalín de Villaescusa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación por 180.826 euros las obras del proyecto de mejora del drenaje de la carretera autonómica CA-142 a su paso por el barrio Navalín, en Obregón, perteneciente al municipio de Villaescusa.

El titular del área, Roberto Media, ha explicado que los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de tres meses y tienen como objetivo reducir el riesgo de inundaciones en este tramo de la vía, mejorando la evacuación del agua del arroyo Obregón y su conexión con los sistemas de drenaje existentes.

La intervención se desarrollará a lo largo de un tramo de 350 metros de la carretera, en el entorno del barrio Navalín, y entre las principales actuaciones previstas figura la limpieza de la sima por la que el arroyo Obregón desaparece bajo tierra, con el fin de recuperar su capacidad de drenaje y facilitar que el agua excedente pueda dirigirse hacia las infraestructuras de evacuación situadas en el margen oeste de la carretera.

Asimismo, el proyecto contempla la limpieza y recuperación de una surgencia de agua situada en este tramo, que actualmente se encuentra obstruida, para devolverla a su estado original. Para completar la actuación, se construirá una cuneta de tierra que permitirá conducir el agua procedente del arroyo y de la surgencia recuperada hasta la obra de drenaje que atraviesa la carretera CA-142.

El consejero ha asegurado que esta actuación no solo permitirá mejorar el funcionamiento del drenaje en esta infraestructura, sino además minimizar los problemas que pueda ocasionar la acumulación de agua en la calzada.