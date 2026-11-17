Archivo - El consejero de Fomento, Roberto Media, en Los Tojos. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO - Archivo

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Vivienda ha licitado en 98.000 euros la redacción del proyecto para construir seis viviendas protegidas (VPO) en régimen de alquiler asequible en Los Tojos.

La nueva promoción requerirá una inversión de alrededor de un millón de euros y se levantará sobre una parcela municipal cedida a GESVICAN, que elegirá la mejor propuesta arquitectónica a través de un concurso resuelto por un jurado, ha confirmado el Gobierno en una nota de prensa.

El consejero, Roberto Media, ha explicado que el concurso de proyectos está abierto a profesionales y equipos de arquitectura y que se desarrollará en una única fase.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta figuran la calidad arquitectónica y la adecuada integración del edificio en su entorno, la eficiencia energética y sostenibilidad de la propuesta, las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de las viviendas, así como la viabilidad económica del proyecto, entre otras.

El anuncio se encuentra ya publicado en el Portal de Contratación del Sector Público. Una vez adjudicado el contrato, el plazo previsto para la redacción del proyecto básico será de un mes y de dos meses adicionales para la elaboración del proyecto de ejecución.

Posteriormente se desarrollará la dirección de obra y el seguimiento de los trabajos hasta la entrega final de la promoción.