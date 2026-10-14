Fomento presenta un proyecto de 2,1 millones para reducir el riesgo de inundaciones en Polanco, Torrelavega y Santillana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha presentado este miércoles un proyecto para evitar inundaciones en los municipios de Polanco, Torrelavega y Santillana del Mar, con un presupuesto base de licitación de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

El proyecto tiene como finalidad reducir el riesgo de inundaciones que "históricamente y de forma recurrente" se producen en el tramo final del río Saja, aguas abajo de su confluencia con el Besaya, y en el río Cabo, y que afectan a viviendas, accesos viarios y a instalaciones industriales, ha explicado.

En concreto, los desbordamientos del Saja afectan al entorno de Barreda (Torrelavega), el barrio de Riaño (Santillana del Mar), y a la empresa de Solvay, mientras que el río Cabo genera episodios de inundación en Rinconeda, en el municipio de Polanco, y también en la zona norte de Solvay.

El consejero ha señalado que estas situaciones ocasionan "daños materiales significativos y riesgos para la seguridad de las personas", por lo que se han diseñado diferentes medidas de protección frente a inundaciones extraordinarias.

La presentación ha tenido lugar en el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela, en Polanco, y ha contado con la participación de la alcaldesa del municipio, Rosa Díaz; el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, y el investigador del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, Jorge Rojo.

MÁS DE 1.200 METROS DE DEFENSAS FLUVIALES

El proyecto contempla la construcción de motas de defensa en ambas márgenes del río Saja, un muro de contención en la margen izquierda del río Cabo, y la ejecución de obras de drenaje.

En la margen izquierda del Saja se proyecta una mota de 396 metros de longitud, desde el acceso al barrio de Riaño hasta la escollera de protección del talud de la nueva carretera Viveda-Duález. En la margen derecha se construirá otra defensa de 805 metros, desde las proximidades del matadero comarcal de Torrelavega hasta el cerramiento de la fábrica Solvay.

Por su parte, en Rinconeda se ejecutará una mota de 24 metros junto a la carretera N-611 y un muro de hormigón armado de 134 metros de longitud y 1,80 metros de altura en la margen izquierda del río Cabo.

Las motas se dimensionarán para ofrecer protección frente a inundaciones con un periodo de retorno de 100 años y contarán con tratamientos de revegetación mediante tierra vegetal y siembra.

El proyecto incluye, además, actuaciones en el canal de abastecimiento de Solvay, con la adecuación de las estructuras de regulación del caudal y la instalación de compuertas y válvulas que permitan mantener el suministro industrial y limitar la entrada de agua durante episodios de crecida.

Media ha explicado que para definir las actuaciones se ha tomado como referencia el informe realizado por el Instituto de Hidráulica Ambiental (IH) de la Universidad de Cantabria 'Estudios hidráulicos de actuaciones de mitigación de inundaciones en el río Saja en el entorno de Solvay, Cantabria'.

El consejero ha indicado que, una vez completada la redacción del proyecto, su departamento procederá a su licitación para ejecutar las obras previstas "lo antes posible".

Por su parte, los tres alcaldes han coincidido en agradecer al consejero la puesta en marcha de este proyecto, que dará respuesta a un importante problema que afectan a sus municipios y que, a su juicio, "mejorará la vida de los vecinos".

La presentación ha incluido también una explicación técnica de las actuaciones a cargo del investigador Jorge Rojo.