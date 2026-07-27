Fomento retira esta noche 166 toneladas de alga asiática de las playas de Noja

Archivo - Imagen de archivo del alga asiática en playas de Noja.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha retirado esta noche unas 166 toneladas de alga asiática (Rugulopteryx okamurae) de las playas de Noja, que se suman a las más de 430 acumuladas desde el viernes, cuando puso en marcha el dispositivo para llevar a cabo la limpieza de los arenales, después de que el Gobierno de Cantabria aprobara la declaración de emergencia para poder realizar estas labores y recuperar el estado original de la orilla.

En concreto, esta noche se han quitado en los arenales de Tregandin y Helgueras 150 toneladas y en Ris, 16, según han trasladado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Roberto Media.

El operativo de la Consejería en el municipio nojeño --afectado por la llegada de este alga a sus playas por segundo año consecutivo-- cuenta con nueve tractores con remolque, cuatro palas mixtas y una pala cargadora que realizan los trabajos principalmente durante la noche.

El verano pasado se retiraron 9.240 toneladas de esta especie invasora fundamentalmente de los arenales nojeños y también de Santoña, con un coste superior a los 600.000 euros.

El dispositivo se puso en marcha a principios de agosto y se mantuvo hasta mediados de septiembre. Este año ha comenzado semanas antes.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha reiterado en varias ocasiones que el Ejecutivo cántabro acudirá a los tribunales para reclamar este dinero al Estado, puesto que, ha sostenido, es quien tiene las competencias.