Los fondos LEADER financian 33 proyectos en Valles Pasiegos que suponen una inversión de un millón de euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha asistido este martes a la firma de 33 contratos de proyectos financiados a través del programa LEADER 2023-2027, unas iniciativas que movilizan una inversión total de 1.039.216 euros y cuentan con una ayuda pública de 722.168 euros destinada a impulsar el desarrollo económico, empresarial y social del territorio, gestionados por el GAL Valles Pasiegos.

Susinos ha estado acompañada, entre otras autoridades, por el presidente del GAL y alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz Ruiz, junto a miembros de su Junta Directiva, así como varios alcaldes de la comarca.

Durante la jornada, la consejera ha podido conocer de primera mano los proyectos respaldados y compartir impresiones con varios de sus promotores, además de poner en valor el alcance de estas ayudas, y ha destacado "la importancia del programa LEADER como una herramienta fundamental para dinamizar el medio rural, generar oportunidades y fijar población en el territorio".

Asimismo, ha subrayado que cada uno de estos proyectos representa "el compromiso de emprendedores, empresas y entidades con los Valles Pasiegos", comarca que es "un ejemplo claro de cómo el desarrollo rural puede ser sinónimo de innovación, sostenibilidad y futuro".

Según ha informado el Gobierno, los contratos firmados corresponden a iniciativas promovidas por emprendedores, empresas y entidades de distintos municipios que abarcan ámbitos como la creación de nuevas actividades económicas, la modernización de empresas, la mejora de servicios, la transformación agroalimentaria, la incorporación de nuevas tecnologías o el impulso al turismo y la valorización de los recursos locales.

Sainz Ruiz ha agradecido el respaldo de la Consejería y ha valorado el esfuerzo realizado por los promotores para sacar adelante proyectos que contribuyen a fortalecer el tejido económico y social de los Valles Pasiegos. Además, ha destacado la elevada participación y la diversidad de iniciativas presentadas, "reflejo del dinamismo de la comarca", ha valorado.

TICKET RURAL Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Una parte significativa de las ayudas se destina a nuevas iniciativas empresariales, donde cobra especial relevancia la línea Ticket Rural LEADER, dirigida a facilitar la puesta en marcha de nuevos negocios y favorecer el asentamiento de población en el medio rural.

Susinos ha subrayado que "el emprendimiento es clave para el futuro de nuestros pueblos" y asegurado que programas como el Ticket Rural "ayudan a que muchas personas puedan desarrollar su proyecto de vida en el entorno rural con garantías".

Gracias a esta línea, se impulsan proyectos relacionados con la hostelería, el comercio, los servicios profesionales o la artesanía, contribuyendo a diversificar la economía y generar empleo.

Las inversiones permitirán modernizar instalaciones, mejorar procesos productivos y reforzar la comercialización de productos locales. Los proyectos incorporan también componentes de innovación, digitalización y mejora de servicios.

Entre las actuaciones destaca la creación de una exposición itinerante impulsada por la propia Asociación para difundir los valores ambientales, culturales y paisajísticos de la comarca.

La estrategia LEADER se consolida como una herramienta clave frente al reto demográfico, apostando por la creación de empleo y el relevo generacional. Desde el inicio del periodo 2023-2027, la Asociación ha gestionado 79 expedientes, con una inversión movilizada de 4.566.585 euros y una ayuda pública de 2.584.605 euros.

En este contexto, Susinos asegurado que el Gobierno de Cantabria seguirá apoyando este tipo de iniciativas porque "son esenciales para construir un medio rural vivo, dinámico y con futuro".

En el mismo sentido, Sainz ha incidido en la necesidad de garantizar la continuidad del enfoque LEADER en el próximo periodo 2028-2032, destacando su papel como herramienta de participación y gobernanza de proximidad.