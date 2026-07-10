El Foro de Universidades Españolas en Universidades Europeas será en Santander los días 13 y 14 de julio

El Foro de Universidades Españolas en Universidades Europeas será en Santander - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC), como miembro de la alianza EUNICE, será la sede de celebración de la reunión sectorial de microcredenciales del Foro de Universidades Españolas en Universidades Europeas (Foro UEUE).

En un comunicado, la UC ha informado de que esta reunión se celebrará el 13 y 14 de julio, en la facultad de Derecho y Económicas, que recibirá a más de cuarenta directivos y especialistas universitarios para abordar el diseño de microcredenciales conjuntas con otras instituciones y compartir casos de éxito.

El foro UEUE agrupa a las 55 Universidades españolas integradas en alianzas europeas, así como otras universidades con interés en esta iniciativa que persigue aumentar la competitividad y la internacionalización.

El 13 de julio el encuentro comenzará a las 17.30 horas con el 'workshop' "Diseño de microcredenciales en base a un reto". Mientras que, la inauguración de la sectorial, que será el 14 de julio, a las 8.45 horas, estará presidida por la rectora de la UC, Conchi López, y el vicerrector de Estudios y Calidad de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ramón Vilanova.

La UC ha explicado que por recomendación del Consejo de la Unión Europea, las alianzas europeas impulsan el uso de las microcredenciales como herramienta para promover el aprendizaje permanente y mejorar la empleabilidad mediante cursos breves, centrados en el desarrollo de competencias específicas.

"Estas acciones formativas facilitan tanto la actualización de competencias como el reciclaje profesional, ofreciendo una alternativa flexible a los itinerarios formativos de larga duración. Habitualmente, estos programas se diseñan en colaboración con profesionales en activo y se imparten en formatos compatibles con la actividad laboral, favoreciendo la conciliación entre formación y ejercicio profesional", ha concluido.