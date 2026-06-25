FOTO Cabárceno incorpora dos especies de ranas amazónicas venenosas a su reptilario - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha incorporado dos especies de ranas amazónicas venenosas a su Reptilario, reforzando así su compromiso con la conservación, la investigación y la educación ambiental.

Desde este jueves, dos nuevos terrarios recrean el hábitat de estos anfibios dentro de las instalaciones del Reptilario del parque y acogen sendos grupos de ranas lecheras del Amazonas y de ranas de espalda salpicada de Brasil. Esta última pertenece a la familia de las conocidas como 'ranas dardo', caracterizadas por la potente toxicidad de su piel.

Los ejemplares han llegado a Cantabria procedentes del Centro Reserva Zoológica Mini Hollywood Oasys de Tabernas, en Almería, gracias a un acuerdo de cesión integrado en el marco de colaboración de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios (AIZA).

Con estas incorporaciones, el Reptilario de Cabárceno añade los anfibios a su Plan de Especies, iniciando así un importante compromiso de conservación con el grupo de vertebrados más amenazado del planeta.

La llegada de las ranas amazónicas se suma a las diferentes actuaciones que el Reptilario viene desarrollando para impulsar su papel como espacio de conservación, investigación y divulgación.

El parque, gestionado por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, alberga una de las mayores colecciones de serpientes venenosas de Europa, según destaca el Gobierno de Cantabria en un comunicado.