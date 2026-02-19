El fuerte viento deja más de una treintena de incidencias en las últimas horas

Bomberos del 112 Cantabria en una actuación en Santa María de Cayón por unos cables descolgados - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido entre las 19.00 horas del miércoles y las 7.00 del jueves un total de 74 llamadas relacionadas por el fuerte viento, de las que se han derivado 31 incidencias.

Las intervenciones han estado motivadas principalmente por la presencia de obstáculos en la calzada, la caída de árboles y ramas, contenedores desplazados, señales y mobiliario urbano con riesgo de caída, así como "afecciones puntuales" a suministros eléctricos y telefónicos, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Por ejemplo, anoche los Bomberos del 112 tuvieron que acudir al barrio de San Antonio, en Santa María de Cayón, por unos cables descolgados que podían suponer un peligro.

Los bomberos avisaron a la empresa suministradora y aseguraron la zona, balizando el cable para destacarlo en la oscuridad y evitar que se lo llevara algún vehículo alto a su paso. Se movilizó también a la Guardia Civil.

Las actuaciones se han distribuido por diferentes puntos de la comunidad autónoma y han tenido en su mayoría carácter leve y no han generado daños personales.