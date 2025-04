La Fundación Botín convoca 47 becas para estudios universitarios

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de julio y la convocatoria se resolverá en septiembre

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Botín ha convocado la 53 edición de sus Becas para Estudios Universitarios, en la que ofrece 47 ayudas para apoyar la formación superior de jóvenes cántabros o residentes en Cantabria que comiencen sus estudios de grado en el curso 2025-2026 o que ya los estén cursando.

Este programa cuenta con un fondo económico de 137.000 euros, que este año se materializará en 28 becas para estudios universitarios en la región y 19 para otras universidades españolas, siempre que dichos estudios no existan en la comunidad autónoma.

De entre todas las solicitudes presentadas, la Fundación Botín seleccionará a los beneficiarios en función de sus expedientes académicos. Así, aquellos que comiencen sus estudios de Grado el próximo curso deberán poseer una calificación media mínima de 9 puntos, entre la prueba de PAU y la calificación de la etapa de Bachillerato.

Para los que ya sean estudiantes universitarios en el curso 2024-2025, las notas medias exigidas son de 9 en carreras de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas; 8,5 en Ciencias y Ciencias de la Salud, y 7,5 en grados de Ingeniería y Arquitectura.

Para poder optar a este programa, los candidatos deben ser naturales y vecinos de Cantabria, o haber residido en la comunidad autónoma durante al menos los tres años anteriores a la fecha de solicitud.

También forman parte de los requisitos el no haber cumplido los 25 años, no estar en posesión de un título universitario de grado o licenciatura y no estar recibiendo otra beca o ayuda económica para el mismo fin.

La beca tiene una duración inicial de nueve meses y puede renovarse anualmente, siempre que el beneficiario continúe cumpliendo los criterios establecidos en cada convocatoria y superen el proceso de selección en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes.

El 31 de julio finaliza el plazo para que, tanto los nuevos candidatos a las Becas de la Fundación Botín para Estudios Universitarios como los adjudicatarios que deseen renovarla, cumplimenten su solicitud y aporten la documentación exigida en la convocatoria.

La presentación de candidaturas deberá realizarse de forma exclusivamente telemática través de la web de la Fundación Botín (www.fundacionbotin.org).

El próximo septiembre la Fundación Botín dará a conocer el listado de los adjudicatarios. La publicación, cuyo fallo será inapelable, se realizará en la misma página web.

MÁS DE 5.000 BECAS UNIVERSITARIAS DE LA FUNDACIÓN BOTÍN

Desde 1972, la Fundación ha concedido más de 5.000 becas universitarias a un total de 2.321 estudiantes.

Los estudios de Medicina e Ingeniería son los que más ayudas han concentrado históricamente, y más del 88% de quienes han disfrutado de este apoyo se encuentran en la actualidad en activo, muchos de ellos en puestos de alta responsabilidad en el ámbito público y privado.