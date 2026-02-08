Fundación Cuin asegura que los menores acogidos en Cartes viven "con absoluta normalidad" y ajenos a la polémica - EUROPA PRESS

SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cuin, Pedro Tresgallo, ha asegurado que los menores migrantes no acompañados llegados a Cartes esta semana viven "con absoluta normalidad" y ajenos a la polémica suscitada tras la orden de la alcaldesa del municipio, Lorena Cueto, de paralizar la actividad del centro de acogida habilitado por el Gobierno de Cantabria, que ha sido suspendida por las medidas cautelares de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander.

En una entrevista en Radio Nacional de España, Tresgallo ha explicado que, tras unos primeros días "muy intensos" de "incertidumbre y preocupación", la situación en el centro se ha "tranquilizado mucho" y el trabajo educativo se desarrolla con normalidad. Tanto el equipo como los jóvenes están "al margen" de la situación, ha señalado.

En esta línea, la Fundación Cuin ha tenido "la prudencia" de no poner la televisión ni la radio. Además, el presidente ha dicho que "practicamente ninguno" habla castellano, lo que ha facilitado la llegada.

Tresgallo ha recalcado que los menores realizan actividades deportivas y de ocio fuera del núcleo urbano de Cartes y se encuentran centrados en su proceso de adaptación al entorno. "Tienen los nervios normales de cuando llegas a un nuevo hogar, empiezas a conocer a los educadores y a las personas con las que vas a convivir, pero no entienden nada de la polémica", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente de Cuin ha defendido que el centro reúne todas las condiciones exigidas por la normativa vigente para recursos de acogida de urgencia y está atendido por profesionales especializados.

Asimismo, ha recalcado que la fundación tiene 33 años de experiencia en la atención a menores y gestiona nueve hogares de acogida en seis ayuntamientos de Cantabria y hasta ahora "jamás" se han producido situaciones similares a la de Cartes.

"ERROR DE BULTO"

En este sentido, Tresgallo ha afirmado que las administraciones han cometido "un error de bulto". Por un lado, ha señalado al Gobierno de Cantabria "por tomar una decisión unilateral a la hora de elegir la ubicación de este centro" y, por otra, al Ayuntamiento de Cartes "por poner el foco en ello".

En este contexto, ha insistido en la necesidad de proteger la privacidad de los menores y ha pedido a instituciones y medios de comunicación que cumplan la Ley de Protección de la Infancia, que marca "la absoluta confidencialidad de este tipo de recursos", ha recalcado.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a considerar a los menores como "niños en situación de vulnerabilidad" y no como un problema, destacando que la integración social y educativa es el objetivo prioritario del trabajo que desarrolla la fundación.