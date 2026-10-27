La Fundación Matilde de la Torre reconoce la trayectoria de la presidenta de las enfermeras

Mariluz Fernández recibe el premio de la Fundación Matilde de la Torre - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Matilde de la Torre ha reconocido con su Premio 2026 la trayectoria de Mariluz Fernández, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, por su "compromiso personal y colectivo" y por su defensa de los "valores democráticos" ligados al legado de Matilde de la Torre.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, y la presidenta de la Fundación, Paz de la Cuesta, han presidido este martes el acto de entrega del galardón a Fernández, de quien han puesto en valor su trabajo a lo largo de sus ya casi seis años como presidenta de los enfermeras y enfermeros de la comunidad, uno de los mayores colectivos de la región con cerca de 5.000 profesionales.

El patronato de la Fundación decidió por unanimidad conceder a Mariluz Fernández este galardón con el que se reconoce "la trayectoria ejemplar en defensa de la democracia, la promoción de la igualdad y la justicia social en Cantabria".

En las dos anteriores ediciones recibieron este reconocimiento Victoria Ortega, abogada, jurista y primera presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y Carmen Fariñas, catedrática de Medicina en la Universidad de Cantabria (UC) y jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Además del premio, en este año especial, en el que los restos de Matilde de la Torre han regresado desde México a su Cabezón de la Sal natal junto con los de su hermano Carlos, la Fundación también a reconocido con dos menciones especiales al Coro Voces Cántabras y a las Danzas Virgen del Campo que han acompañado a la entidad "en este camino" para que pudiesen "volver a casa".

COMPROMISO PERSONAL Y COLECTIVO

Tras entregar el reconocimiento y las menciones especiales en el acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), Casares ha destacado "el compromiso personal y colectivo" de Fernández, una mujer que ha demostrado a lo largo de estos años que "los valores democráticos siguen teniendo voz, rostro y manos". "Mariluz es el ejemplo de que no hay mejor fortaleza para vivir que la humanidad", ha añadido.

Y ha señalado que la presidenta de las enfermeras y los enfermeros defiende a una profesión, que "cuida, acompaña, escucha y sostiene" y que "está cerca de las personas cuando más lo necesitan", y que ella representa con "compromiso" y "valores ligados al legado de Matilde de la Torre", ha remarcado el secretario general del PSOE.

"Defender la democracia es también defender la igualdad de oportunidades, la justicia social, el respeto a los demás y el derecho de todas las personas a vivir con dignidad", ha dicho, para recalcar que "en tiempos en los que tantas veces se intentan levantar muros, necesitamos personas que nos recuerden que es posible construir puentes y que entiendan que la pluralidad no es una amenaza, sino una fortaleza que enriquece a la sociedad, y que el compromiso con lo colectivo está por encima de cualquier otro interés".

El líder socialista también ha destacado la "generosidad" de Coro Voces Cántabras y las Danzas Virgen del Campo de Cabezón de la Sal cuya "voluntad de caminar juntos" con la Fundación ha contribuido al regreso de Matilde la Torre, cuyo "legado vivo" representan ambas agrupaciones culturales.

También ha reivindicado a la periodista, escritora, pedagoga y política cántabra, la propia De la Torre (Cabezón de la Sal, 14 de marzo de 1884-Ciudad de México, 19 de marzo de 1946), "cuyo ejemplo sigue caminando entre nosotros y continúa iluminando el presente".

"Matilde sigue siendo un referente en la defensa de los valores democráticos, la convivencia y el compromiso con una sociedad más justa, más libre, más diversa y más igualitaria", ha subrayado Casares, que ha considerado que "su compromiso con Cantabria nos enseña que nunca se puede permanecer indiferentes ante aquello que nos rodea".

RECUPERACIÓN

Por su parte, De la Cuesta ha destacado la importancia de este año con el 80 aniversario del fallecimiento de Matilde la Torre en el que la Fundación ha logrado poner su figura en "la actualidad cultural" de Cantabria con actividades, congresos, debates y publicaciones sobre la política, escritora, maestra y folclorista que fue.

Al respecto, ha destacado que la repatriación de los restos de Matilde y su hermano Carlos desde México ha sido "lo más significativo e importante", algo que se ha logrado con la colaboración de "muchas personas y colectivos".

"Entre todos, hemos puesto de manifiesto que las cosas que se pueden hacer de otra manera", ha señalado la presidenta de la Fundación, que ha considerado esta colaboración para repatriar los restos de Matilde de la Torre ha evidenciado que la sociedad "necesita diálogo y no insultos, consensos y no violencia" y que ha permitido "recordar que no queremos vivir lo que tantas y tantos exiliados y nuestras abuelas o padres vivieron".