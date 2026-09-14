El fundador de la Escuela Cántabra de Surf entra en el Paseo de las Estrellas de Surf de Ribamontán al Mar

David 'Capi' García en el Paseo de las Estrellas de Surf de Ribamontán al Mar - PASEO DE LAS ESTRELLAS DE SURF

SOMO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fundador de la Escuela Cántabra de Surf, David 'Capi' García, ha entrado este lunes en el Paseo de las Estrellas de Surf de Ribamontán al Mar.

El Ayuntamiento reconoce así la trayectoria de uno de los pioneros de la enseñanza del surf en España y su contribución al desarrollo de este deporte en la playa de Somo, donde en 1991 puso en marcha un proyecto que, más de tres décadas después, continúa siendo un referente.

En un comunicado, el Paseo de las Estrellas de Surf de Ribamontán al Mar ha explicado que Capi se suma a otras figuras relevantes vinculadas a este deporte como Aritz Aranburu, Pablo Gutiérrez, Aitor Francesena "Gallo", Laura Revuelta y los pioneros cántabros, personajes fundamentales en la historia y evolución del surf en España y el municipio.

Asimismo, ha recordado que Capi comenzó a dar clases de surf en Somo a principios de los años noventa, cuando la enseñanza de este deporte apenas contaba con estructuras profesionales.

Con un puñado de tablas y trajes y un sencillo cartel anunciando clases en la playa, comenzó una aventura que acabaría convirtiéndose en uno de los proyectos más importantes vinculados al surf en España.

La primera escuela se ubicó en la propia playa para, años más tarde, trasladarse a un local más amplio, con instalaciones punteras y situado también a pie de playa, consolidando un espacio desde el que continuar formando a nuevos surfistas.

Para Capi, enseñar a surfear siempre ha significado mucho más, y ha subrayado que la escuela nació con la intención de compartir una forma de entender el mar y un estilo de vida ligado a la naturaleza, al deporte y a la cultura del surf.