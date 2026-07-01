El GAL Oriental afirma que el recorte de fondos para la pesca que estudia la UE sería "un palo tremendo" para Cantabria

El director gerente del Grupo de Acción Local (GAL) Costera Oriental, Roberto Gutiérrez - UC

LAREDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Grupo de Acción Local (GAL) Costera Oriental, Roberto Gutiérrez, ha advertido sobre las graves consecuencias que tendría para Cantabria el recorte de fondos para la pesca que actualmente estudia la Unión Europea, asegurando que "para nosotros sería un palo tremendo".

Gutiérrez se ha pronunciado así previamente a su participación en la mesa redonda 'El futuro de la pesca en Cantabria' que se celebrará este jueves 2 de julio en los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria en Laredo.

El director gerente del GAL Oriental ha explicado que la propuesta de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 busca sustituir los fondos sectoriales por un gran fondo único por estado miembro, lo que obligaría a la pesca a competir con otras grandes políticas públicas. En este sentido ha advertido que "la pesca y la agricultura van a tener que pelear con ministerios como los de Fomento, Vivienda, Sanidad o Transportes".

Ha indicado que la propuesta inicial contemplaba un recorte cercano al 70% respecto al actual periodo de financiación, una cifra que ha comenzado a revisarse durante la negociación, aunque en su opinión sigue siendo insuficiente.

Además, ha subrayado que Cantabria sería una de las comunidades más perjudicadas, porque "tenemos un gran peso específico tanto en el ámbito extractivo como en el transformador" y "el pesquero es un sector identitario, es el ADN de Cantabria".

Pese a este escenario complejo, Gutiérrez se ha mostrado optimista respecto al futuro del sector, al que ve "presente y futuro, de la misma forma que tuvo pasado", gracias a la profunda transformación que ha experimentado la flota cántabra con embarcaciones "muy modernas e innovadoras".

Sin embargo, ha reconocido que actualmente conviven "dos velocidades", ya que mientras las embarcaciones de cerco atraviesan uno de sus mejores momentos, las de artes menores, los barcos más pequeños y más artesanales, "están pasando serias dificultades".

Gutiérrez ha insistido en que la protección del medio marino constituye otro gran desafío para garantizar la continuidad de la actividad pesquera, advirtiendo que "hay que cuidar el mar. Si no lo hacemos, no habrá especies que pescar. Los océanos nos están dando ya señales de S.O.S. desde hace un tiempo".

Finalmente ha reclamado una mayor coordinación entre todos los actores implicados, asegurando que "no puede ir cada uno por un lado. Tenemos que estar conectados y trabajar todos juntos".

El encuentro de los Cursos de Verano de Laredo, en el que colabora la Consejería de Pesca, contará con la participación del director general de Pesca del Gobierno de Cantabria, Paulino San Emeterio; el presidente de la Asociación de Pescadores Costeros y Artesanales de Cantabria (APECAC), Pedro R. Pardo; el presidente de CONSESA, Eduardo Sanfilippo; y el periodista de Cadena SER Castro Urdiales, Santiago Redondo, encargado de moderar el debate.