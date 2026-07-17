Gema Igual será por tercera vez candidata del PP a la Alcaldía de Santander

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, en un mitin del PP - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gema Igual será por tercera vez consecutiva candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Santander, según ha aprobado el Comité Electoral Nacional del partido este viernes, la víspera de que Alberto Núñez Feijóo se haga una foto de familia con los cabezas de lista en Santiago de Compostela, once de ellos nuevos.

En dicho acto en la capital gallega, y pese a que va a ser la candidata, no estará Gema Igual que ha decidido "priorizar" y quedarse "con los vecinos de Santander" en la ciudad para poder participar en varios actos que hay programados en la capital cántabra, que este viernes inicia la Semana Grande.

Así, asistirá al acto de nombramiento del artista José Ramón Sánchez, su "amigo" y a quien tiene "un cariño especial", como socio de honor de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo; acudirá a la presentación en el centro cívico de Tabacalera del libro sobre Morante de la Puebla y a la primera corrida de toros de la Feria de Santiago, que es una novillada.

"Entiendo que debo estar con los vecinos de Santander y en mi ciudad y debo de priorizar porque no puedo estar en los dos sitios a la vez", ha dicho en declaraciones a la prensa durante la inauguración de la Feria de Día de la Semana Grande.

Cuestionada de nuevo este viernes por los periodistas, Igual no ha querido, como hasta ahora, hablar de su candidatura. "No es una incógnita ni ningún juego. Es respeto institucional. Algo que mañana va a decir nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo entenderán, y yo así lo entiendo, que de deber ser él", ha señalado Igual.

"Respeto a quien lo haya querido decir y pido el respeto para mí", ha zanjado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confirmado este viernes, en rueda de prensa, la renovación los candidatos a las alcaldías de once capitales de provincia: Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz Tenerife, Girona, Vitoria y Orense, aparte de Murcia (por fallecimiento).

Todos los cambios se han llevado a cabo en capitales donde el PP no gobierna. En aquellas en la que sí lo hace, como es el caso de Santander, no hay caras nuevas.

TRAYECTORIA DE GEMA IGUAL

Igual, nacida en septiembre de 1973, es alcaldesa de Santander desde noviembre de 2016, cuando ocupó el lugar dejado por Íñigo de la Serna tras su nombramiento como ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy.

Previamente, fue concejala en las áreas de Turismo y Festejos, entre 2003 y 2007, y en las legislaturas siguientes (2007-2016) de Turismo y Relaciones Institucionales.

En noviembre de 2016 se convirtió en la primera mujer al frente de la Alcaldía de Santander, cargo que revalidó tras ganar las elecciones municipales de mayo de 2019, en las que el PP fue la opción más votada pero no logró la mayoría absoluta y tuvo que pactar con Ciudadanos.

De nuevo fue reelegida, esta vez con mayoría absoluta, en 2023, y volverá a ser la candidata en las elecciones municipales de 2027.

Además, desde los comicios autonómicos de 2023, desempeña la labor de diputada en el Parlamento de Cantabria dentro del grupo popular.

También desde ese mismo año ocupa una de las dos vicepresidencias de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Anteriormente, ha sido vocal de la Junta de Gobierno de la FEMP y portavoz adjunta del Grupo Popular en este órgano.

Forma parte, desde noviembre de 2019, del Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y es la vicepresidenta de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) desde febrero de 2020.

Desde enero de 2021, representa a la FEMP en el Foro Local para la Agenda Urbana Española y en marzo de ese mismo año se incorporó a la Cámara de Autoridades Locales del Congreso de los Poderes Locales y Regionales (CPLR) del Consejo de Europa, como miembro de la delegación española, cargo que ocupó hasta octubre de 2023.

En esta nueva legislatura, ha sido designada por la FEMP como miembro del Consejo Mundial y del Buró Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la mayor organización de gobiernos locales y regionales del mundo.

Forma parte también del comité director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), órgano en el que ya participó como vocal y co-portavoz de la Mesa de Trabajo sobre el Clima, y es miembro suplente del Comité de las Regiones (CDR).

Ha sido vicepresidenta para España de la Red Atlantic Cities hasta septiembre de 2021. Santander pertenece a ella desde el 2015.

En septiembre de 2022 fue nombrada responsable del área de Municipios dentro de la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular nacional.