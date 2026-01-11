El gerente de Valdecilla apoya el convenio con Santa Clotilde para "aumentar las capacidades" del SCS

Archivo - El gerente del Hospital Univesitario Marqués de Valdecilla, Félix Rubial - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Félix Rubial, ha apoyado el convenio singular suscrito entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital Santa Clotilde para la realización de cribados de cáncer, al considerar que contribuye a "aumentar las capacidades" del Sistema Cántabro de salud (SCS) y "mejorar la accesibilidad" de los pacientes.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional de España (RNE), en la que se ha pronunciado sobre este convenio que destinará 216 millones de euros para 15 anualidades, y que ha generado controversia en el ámbito político y social de la comunidad autónoma.

Rubial ha subrayado que el objetivo del convenio es "mejorar determinados aspectos, como la accesibilidad", con el objetivo de mejorar, "con recursos y financiación pública, la asistencia que dispensamos a nuestros pacientes", algo que, según él, "tiene que ser visto de manera positiva".

En este sentido, ha recordado que Valdecilla mantiene desde hace años una colaboración "cordial y fluida" con el Hospital Santa Clotilde, al que se deriva pacientes como alternativa para determinados procesos asistenciales. "Se les oferta esa posibilidad y con ello se mejora la accesibilidad, se reducen las esperas y se consiguen niveles de calidad acreditados y satisfactorios para los pacientes", ha asegurado.

El responsable del hospital público ha insistido en que este tipo de acuerdos no suponen una sustitución de la sanidad pública, sino un refuerzo de sus capacidades. "Cualquier recurso complementario que mejore nuestras capacidades, bienvenido sea", ha afirmado.

Rubial ha enmarcado esta colaboración en una estrategia orientada a garantizar una atención sanitaria "en tiempo y forma" a la ciudadanía, uno de los principales indicadores de calidad del sistema, especialmente en un contexto de elevada presión asistencial y envejecimiento de la población.