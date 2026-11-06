El Gobierno abona más de 526.000 euros correspondientes al canon cinegético de la Reserva del Saja

Archivo - Imagen de una de las reuniones de la junta de la Reserva Regional de Caza Saja - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha hecho efectivo el pago del canon cinegético correspondiente al ejercicio 2025 a favor de las entidades locales propietarias de terrenos incluidos en la Reserva Regional de Caza Saja, por un importe total de 526.834 euros.

Del importe total abonado, 448.563 euros, equivalente al 85% de la cuantía, se distribuyen entre las entidades locales propietarias de terrenos incluidos en la reserva, mientras que los 78.270 euros restantes se destinan al Fondo de Mejoras gestionado por la Comisión Regional de Montes, en cumplimiento de la normativa vigente, ha informado el Gobierno.

La concesión de estas cantidades se realiza al amparo de la Ley de Cantabria de Caza y de la normativa reguladora de la Reserva Regional de Caza Saja, que reconoce el derecho de los propietarios de terrenos integrados en este espacio a percibir una compensación económica por su aportación a la gestión de los recursos cinegéticos.

El canon cinegético está integrado por un tramo fijo y un tramo variable. El primero compensa la puesta a disposición de los terrenos incluidos en la reserva, mientras que el segundo está vinculado a los ingresos generados por los aprovechamientos cinegéticos y los permisos de caza.

La consejera, María Jesús Susinos, ha subrayado que este sistema permite compatibilizar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con el retorno económico a los municipios y juntas vecinales que forman parte de la reserva.

Además, ha recordado que una parte de la recaudación se destina al Fondo de Mejoras, una herramienta que permite financiar actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de los montes de utilidad pública, reforzando así la sostenibilidad ambiental de la Reserva Regional de Caza Saja.