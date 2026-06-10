El Gobierno amplía la emergencia cinegética por jabalí a Cillorigo de Liébana

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SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha ampliado la emergencia cinegética temporal por jabalí a Cillorigo de Liébana, con el objetivo de realizar un control poblacional efectivo de la especie y así mitigar sus impactos sobre la sanidad animal de la cabaña ganadera del municipio, ya que este animal actúa como reservorio de enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina africana.

Así, tras detectar positivos en tuberculosis en dos ganaderías del municipio, Cillorigo se suma a Vega de Liébana, Pesaguero, Cabezón de Liébana, Val de San Vicente y Ribamontán al Mar donde también está declarada la emergencia. De este modo, se llevarán a cabo actuaciones como la autorización de batidas extraordinarias, programadas para este fin de semana.

La declaración ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y estará vigente hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga.

La consejera del área, María Jesús Susinos, ha subrayado en un comunicado que esta decisión responde a una situación que requiere una intervención "inmediata" debido a que "el aumento de la población de jabalí está generando problemas de sanidad animal".

Según ha detallado Susinos, las campañas de saneamiento oficiales llevadas a cabo en el municipio "han hecho saltar nuestras alarmas, tras la confirmación de positivos en dos ganaderías del municipio".

Por ese motivo, su departamento ha decidido ampliar la zona afectada por el Plan de Emergencia Cinegética e incluir a Cillorigo de Liébana en las medidas que ya se están llevando a cabo en la comarca.

PRINCIPALES MEDIDAS

Al igual que ocurre en el resto de municipios, desde la Consejería se llevarán a cabo una serie de actuaciones como son la autorización de batidas extraordinarias de jabalí, así como la intensificación de los controles oficiales que la norma indica, con la finalidad de acortar los plazos para el control y erradicación de la enfermedad.

Además, se pondrán en marchan los protocolos establecidos de desinfección y limpieza de las ganaderías afectadas y se implementarán las medidas de bioseguridad necesarias.

La resolución establece, entre otras actuaciones, la priorización de las solicitudes de control presentadas por entidades locales y cotos de caza, con autorización simplificada de las intervenciones y consideración suficiente de los datos ya disponibles sobre daños, accidentes y densidad de población.

Asimismo, se incrementa en un 50 por ciento el número de batidas de jabalí previstas en los planes cinegéticos, se eliminan los cupos de capturas y se autorizan controles poblacionales también fuera de la temporada ordinaria mientras persistan los problemas detectados.

También se permite la realización de aguardos o esperas por parte de cazadores autorizados y propietarios o arrendatarios de fincas, así como el uso excepcional de medios como visores nocturnos, dispositivos electrónicos de detección y cebaderos para mejorar la eficacia de las actuaciones.

Igualmente, se habilita la captura en vivo mediante jaulas trampa, con la obligatoriedad de sacrificar todos los ejemplares capturados.

En aquellas zonas donde no sea posible desarrollar la actividad cinegética, como entornos urbanos o áreas próximas a vías de comunicación, se intensificarán los controles a cargo de los agentes del medio natural del Gobierno de Cantabria, ha indicado el Ejecutivo.

Por otra parte, se permite abatir otros suidos silvestres e híbridos durante las actuaciones, y se prohíbe la tenencia de ejemplares vivos, que deberán ser sacrificados en caso de autorizaciones previas.

La iniciativa se enmarca en las recomendaciones del Plan Nacional de Gestión de Jabalíes y responde también a la necesidad de reducir riesgos sanitarios, especialmente en relación con enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina africana, que pueden afectar al sector ganadero.

En este sentido, Susinos ha insistido en que "no se trata solo de controlar una especie, sino de preservar el equilibrio del ecosistema, garantizar la viabilidad de nuestras explotaciones ganaderas y evitar problemas de salud pública".

Finalmente, ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Rural continuará evaluando la evolución de la situación para adaptar las medidas si fuera necesario, actuando "con responsabilidad y con todos los medios a nuestro alcance para garantizar la seguridad y la convivencia con la fauna silvestre", ha concluido.