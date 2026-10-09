El Gobierno aprueba mejoras retributivas en el SCS y 1,5 millones más para el convenio del personal de la Administración

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SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes mejoras retributivas para distintos colectivos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con medidas que afectan tanto al personal sanitario como a profesionales en formación y a facultativos que desarrollan actividad asistencial en ámbitos específicos del sistema público de salud.

Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado la ampliación de la masa salarial destinada a respaldar la negociación del nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma, con el fin de dotar de cobertura presupuestaria a los acuerdos que puedan alcanzarse en el marco del proceso negociador actualmente en curso.

Con esta ampliación, se incrementa en 1,5 millones de euros el importe previamente autorizado por el Consejo de Gobierno para este fin y el límite máximo de obligaciones que podrían derivarse de un eventual acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo se sitúa en 5 millones de euros, condicionado en todo caso a la formalización de un acuerdo con financiación plurianual.

Respecto al primer acuerdo, el Consejo de Gobierno ha autorizado al SCS a suscribir un convenio con el comité de empresa para la mejora de las condiciones de trabajo del personal laboral de las instituciones sanitarias.

La iniciativa incorpora distintas medidas en materia retributiva dirigidas al personal en formación sanitaria especializada mediante residencia y al resto del personal laboral, con el fin de adaptar determinados conceptos retributivos a las modificaciones normativas aprobadas en los últimos años.

Entre las medidas previstas figura la extensión al personal residente y al resto del personal laboral del abono del complemento de atención continuada por guardias médicas durante las situaciones de incapacidad temporal, equiparando su tratamiento al ya previsto para el personal estatutario.

Asimismo, se regula el sistema de cálculo de estas cuantías y su aplicación a los procesos de incapacidad temporal iniciados en las fechas fijadas en el acuerdo.

El acuerdo contempla también la actualización de las cuantías del complemento de grado de formación para los especialistas en formación de especialistas en ciencias de la salud, así como la adecuación retributiva del valor hora de la atención continuada prestada en sábados, equiparándola a la correspondiente a domingos y festivos.

Además, se extiende al personal laboral el criterio aplicable al devengo de los complementos por noches de domingo o festivo.

También en el área de Salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo para la adecuación retributiva del complemento de atención continuada de los facultativos especialistas de área de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla que participen voluntariamente en la realización de guardias en el Hospital Comarcal de Laredo.

La actualización retributiva fija el valor de la atención continuada en el 150% del valor ordinario de referencia para los profesionales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo. Asimismo, se prevé el abono de los gastos de desplazamiento asociados a la prestación de estos servicios.

La medida tiene efectos desde el 1 de enero de 2026 y vigencia hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, con posibilidad de prórroga. El coste estimado para el ejercicio asciende a 26.237 euros, con cargo a los créditos disponibles del Servicio Cántabro de Salud.

OTROS ACUERDOS

Entre otros acuerdos, en Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se han aprobado sendos convenios con los ayuntamientos de Santander, Selaya y Voto para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos municipales a través de MARE; y se ha aprobado el encargo a la sociedad pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L., M.P. (GESVICAN) para la realización de trabajos de asistencia técnica y consultoría vinculados a las competencias de la Consejería por 4,75 millones de euros y una vigencia de cinco años.

En Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, se ha aprobado la cesión gratuita de varios terrenos propiedad de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Cultura, ubicados junto al aparcamiento del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira para la construcción de un almacén externo para uso del Museo.