El Gobierno de Cantabria abre nuevos periodos de información pública sobre los proyectos de cuatro parques eólicos

SANTANDER, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria abre un segundo periodo de información pública de solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para los proyectos de los parques eólicos de Moncubo, Las Mazas, Fuente Pico y Sierra de Sel.

Así se indica en los anuncios de la Dirección General de Industria publicados este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y consultados por Europa Press.

Según se explica en ellos, estos segundos periodos de información pública se abren tras introducirse en los proyectos "modificaciones que suponen efectos ambientales significativos distitnos de los previstos originalmente".

El plazo de información pública para los cuatro proyectos es de 30 días, a contar desde el miércoles 4 de febrero.

LOS PROYECTOS

El proyecto del parque eólico de Moncubo prevé una potencia de 15,6 MW (inicialmente iban a ser 17 MW), con tres aerogeneradores y afecta a los municipios de Hazas de Cesto y Meruelo. Está promovido por Green Devco Energy 1 SL.

El presupuesto general del parque eólico asciende a 15,6 millones de euros y la infraestructura eléctrica de evacuación a casi 1,12.

El de Las Mazas, de 18 MW de potencia, está promovido por Green Devco Energy 2 SL y se plantea instalar en Bárcena de Cicero. Según el proyecto, constará de cuatro aerogeneradores.

El presupuesto del parque eólico es de casi 17,06 millones y el de la infraestructura eléctrica de evacuación, compartida con otros parques eólicos, de 1,4 millones.

El parque eólico de Fuente Pico, con 13,5 MW, afecta a los municipios de Voto y Bárcena de Cicero.

Se prevén instalar en él tres aerogeneradores, todos ellos en Voto, y su presupuesto asciende a 14,8 millones el parque y a 1,4 la infraestructura eléctrica de evacuación, también compartida con otros parques eólicos. Está promovido por Green Devco Energy 3 SL.

Y el de Sierra de Sel, de 45 MW, plantea instalar diez aerogeneradores: una alineación de siete en Ruesga y otra de tres en Voto.

Promovido por Green Devco Energy 4 SL, el parque tiene un presupuesto de 46,9 millones; la subestación de 1,3 y la línea subterránea de evacuación de 5,1.